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Suriye rejimine ait uçak düşürüldü

Batı Kalamun'da rejim güçlerine ait olduğu belirtilen bir savaş uçağı düştü.

25 Temmuz 2017 Salı 22:15
Suriye rejimine ait uçak düşürüldü

Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal bölgesi kırsalında muhaliflere yönelik Hizbullah tarafından başlatılan saldırıya destek veren bir savaş uçağı düşürüldü. Savaş uçağının Suriye rejimine ait olduğunu ifade eden kaynaklar, uçağın Batı Kalamun'da Hizbullah kontrolündeki bir bölgeye düştüğünü belirtti.

Üç gün önce Hizbullah'a bağlı milisler Esed rejimin sağladığı hava desteği ile Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal bölgesi kırsalına yönelik bir saldırı başlatmıştı. Muhaliflerin bölgedeki direnişiyle karşılaşan Hizbullah milislerine rejime ait savaş uçakları tarafından yoğun hava desteği sağlandığı biliniyor.

21 Temmuz'dan bu yana bölgede devam eden çatışmalarda Hizbullah milislerinden aralarında üst düzey rütbelilerinde olduğu 100'e yakın kişi öldü.

mepanews 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 22:15
  1. REJİM
  2. SAVAŞ UÇAĞI
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