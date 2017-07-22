Suriye Rakka'da DAEŞ'i vurdu

Devlet televizyonu bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, hava saldırılarının Rakka yakınlarındaki Maadan kasabası ile Deyr el Zor vilayeti sınırındaki Bir el Sabhavi köyünde yapıldığını açıkladı.

Bölgenin, ABD destekli DSG güçlerinin IŞİD'e yönelik operasyonlarını sürdürdüğü yerin yakınlarında olduğu da kaydedildi.

Saldırı sonucu IŞİD'e ait 'üslerin ve araçların' yok edildiği de belirtildi.

ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri, Rakka'yı IŞİD'den kurtarmak için geçen ay son operasyonunu başlatmıştı.

Suriye ordusu ve Rusya da ülkede IŞİD'le mücadeleyi sürdürüyor.