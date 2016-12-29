Suriye ordusu, Türkmen Dağı'na saldırı başlattı!

Esed'e bağlı Suriye ordusu, Lazkiye kırsalında bulunan Türkmen dağına saldırı başlattı.Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre Rejim güçleri, Türkmen dağı kırsalında bulunan Yamadı, Kelez, Akçabayır köylerine yoğun top atışı başlattı. Gece saatlerinde başlayan saldırı bölgede endişe ile karşılandı. Saldırılara anında karşılık veren muhalifler şimdilik ölü ve yaralı olmadığını ifade etti. Özellikle, Türkiye sınırına yakın yerleşim yerlerine yönelik top atışları yapılması ise dikkatlerden kaçmadı.
Eklenme: 29 Aralık 2016, 10:11
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