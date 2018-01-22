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'Suriye ordusu operasyona başladı!'

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye ordusu ve milis güçlerinin İdlib'de çembere alınan Fetih el Şam militanlarını etkisiz hale getirmeye yönelik operasyon başlattığını açıkladı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 09:49
'Suriye ordusu operasyona başladı!'

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Suriye ordusu birlikleri ve milis güçleri 1500'den fazla militanı bulunan ve İdlib'in doğusunda çembere alınan Fetih el Şam (El Nusra) birliğini ortadan kaldırmaya yönelik operasyonuna başladı. Militanların ellerinde tanklar, piyade muharebe araçları, topçu sistemleri ve havan topları var" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Suriye ordusunun son 24 saatte Ebu Duhur askeri havaalanının yaklaşık 6 kilometre kadar kuzeyine ilerleyebildiği ve 24 yerleşim birimini militanlardan temizlediği vurgulandı.

Suriye ordusu önceki gün 2015'te El Nusra tarafından ele geçirilen Ebu Duhur havaalanının kontrolünü geri almıştı.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 09:49
  1. rusya
  2. Suriye ordusu
  3. el nusra
  4. ebu duhur
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