Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suriye Muhalifleri Kuneytra operasyonuna devam ediyor

Muhaliflerin Kuneytra bölgesindeki operasyonları devam ederken ''Muhammed Ordusu operasyon odası'' yeni saldırıların görüntülerini paylaştı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 18:42
Suriye Muhalifleri Kuneytra operasyonuna devam ediyor

Suriyeli Muhalif grupların Kuneytra bölgesinde kurduğu ''Muhammed ordusu operasyon odası'' yeni bilgiler paylaştı. Suriye'de çeşitli kaynakların verdiği 80'in üzerinde Esed rejim milisinin öldürüldüğü haberini operasyon odasıda doğruladı.

25 Haziran tarihli bildiride ''Muhammed ordusu operasyon odasına'' Ahrar'uş Şam'ında katıldığı bildirildi. Muhalif yerel kaynakların verdiği bilgilere göre bölgede 100ün üzerinde rejim milisi öldürüldü. Operasyon odası 80 rejim milisi öldürdüklerini doğruladı. Bölgede çatışmalar devam ediyor.

Muhalifler grupların tek bir operasyon merkezinden yönetilerek gerçekleşen operasyonlar şu bölgelerde gerçekleşiyor. 

Mor alan: Çatışma bölgeleri
Kırmızı alan: Esed rejimi
Yeşil alan: Muhalifler 

Muhaliflerin ilk operasyona başlarken rejim milislerini bölgeye taşıyan bir BMP'yi içi dolu halde vurduğu görüntüler. 

Muhaliflerin saldırı merkezi olan ''Muhammed ordusu operasyon odası'' bölgedeki çatışmalardan görüntüleri servis etti.

ıslah haber  

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 18:42
  1. MUHALİFLER
  2. KUNEYTRA
  3. OPERASYON
  4. GOLAN
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Birecik kaymakamından boğulan çocuğun ailesine taziye ziyareti
    1. Birecik kaymakamından boğulan çocuğun..
    2. Şehit Özel Harekatçı için Hakkari’de..
    3. Seyir halindeki kamyonet alev aldı
    4. Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
    5. Terör örgütüne ait mühimmat ele..
    6. Türkiye ile ABD'den kritik görüşme!
    7. Askeri araçla kamyon çarpıştı: 1..
    8. Saldırı hazırlığındaydılar... Hepsi..
    9. İstanbul'da 4 adrese uyuşturucu baskını!
    10. Suriye Muhalifleri Kuneytra..
    11. Lastikleri pert eden 'drift' şov!
    12. Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye..
    13. HÜDA PAR’dan Van esnafına bayram..
    14. Temizlik malzemelerinden zehirlendi
    15. Alev alan buzdolabı evi kül ediyordu
    16. Borsa günü zirvede tamamladı
    17. Rusya'ya kıyak: Vatandaşlıktan..
    18. Hepsi aynı anda öldü...
    19. BAE'den Katar'ı köşeye sıkıştırma..
    20. Savaş uçağıyla evine giden generale..
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Ahmet Türk'ten flaş yürüyüş kararı!
    Ahmet Türk'ten flaş yürüyüş kararı!