Suriye Muhalifleri Kuneytra operasyonuna devam ediyor
Muhaliflerin Kuneytra bölgesindeki operasyonları devam ederken ''Muhammed Ordusu operasyon odası'' yeni saldırıların görüntülerini paylaştı.28 Haziran 2017 Çarşamba 18:42
Suriyeli Muhalif grupların Kuneytra bölgesinde kurduğu ''Muhammed ordusu operasyon odası'' yeni bilgiler paylaştı. Suriye'de çeşitli kaynakların verdiği 80'in üzerinde Esed rejim milisinin öldürüldüğü haberini operasyon odasıda doğruladı.
25 Haziran tarihli bildiride ''Muhammed ordusu operasyon odasına'' Ahrar'uş Şam'ında katıldığı bildirildi. Muhalif yerel kaynakların verdiği bilgilere göre bölgede 100ün üzerinde rejim milisi öldürüldü. Operasyon odası 80 rejim milisi öldürdüklerini doğruladı. Bölgede çatışmalar devam ediyor.
Muhalifler grupların tek bir operasyon merkezinden yönetilerek gerçekleşen operasyonlar şu bölgelerde gerçekleşiyor.
Mor alan: Çatışma bölgeleri
Kırmızı alan: Esed rejimi
Yeşil alan: Muhalifler
Muhaliflerin ilk operasyona başlarken rejim milislerini bölgeye taşıyan bir BMP'yi içi dolu halde vurduğu görüntüler.
Muhaliflerin saldırı merkezi olan ''Muhammed ordusu operasyon odası'' bölgedeki çatışmalardan görüntüleri servis etti.
ıslah haber