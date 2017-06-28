Suriye Muhalifleri Kuneytra operasyonuna devam ediyor

Suriyeli Muhalif grupların Kuneytra bölgesinde kurduğu ''Muhammed ordusu operasyon odası'' yeni bilgiler paylaştı. Suriye'de çeşitli kaynakların verdiği 80'in üzerinde Esed rejim milisinin öldürüldüğü haberini operasyon odasıda doğruladı.

25 Haziran tarihli bildiride ''Muhammed ordusu operasyon odasına'' Ahrar'uş Şam'ında katıldığı bildirildi. Muhalif yerel kaynakların verdiği bilgilere göre bölgede 100ün üzerinde rejim milisi öldürüldü. Operasyon odası 80 rejim milisi öldürdüklerini doğruladı. Bölgede çatışmalar devam ediyor.



Muhalifler grupların tek bir operasyon merkezinden yönetilerek gerçekleşen operasyonlar şu bölgelerde gerçekleşiyor.

Mor alan: Çatışma bölgeleri

Kırmızı alan: Esed rejimi

Yeşil alan: Muhalifler

Muhaliflerin ilk operasyona başlarken rejim milislerini bölgeye taşıyan bir BMP'yi içi dolu halde vurduğu görüntüler.

Muhaliflerin saldırı merkezi olan ''Muhammed ordusu operasyon odası'' bölgedeki çatışmalardan görüntüleri servis etti.

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