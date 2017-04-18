Suriye Kürt Ulusal Konseyi: PKK'dan izin almadan...

AA'nın haberine göre ENKS Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Erbil Temsilcisi Halid Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " PYD'ye bağlı silahlı militanlar sistematik bir şekilde ofislerimizi basıp, kapılarına kilit vurmuştu. ENKS olarak PYD'den izin almadan ofislerimizi tekrar açma kararı aldık " ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeyinde siyasi faaliyet göstermek için PYD'den çalışma izni almayacaklarını belirten Ali, "Faaliyet göstermek için onlardan (PYD) asla izin almayacağız. Tüm baskılara rağmen dün Kamışlı'daki ENKS ofisini tekrar açtık" dedi.

Ofislerin tekrar açılması konusunda PYD/PKK ve ENKS arasında herhangi bir görüşme gerçekleşti mi sorusu üzerine Ali, "Şu ana kadar böyle bir görüşme yaşanmadı. Biz kendi kararımızı aldık ve ofislerimizi birer birer açacağız" diye konuştu.

Terör örgütü PYD/PKK, geçen ay siyasi faaliyet yürütülmesi için ENKS'nin izin başvurusunda bulunmamasından dolayı yaklaşık 23 ofisini kapatmıştı.