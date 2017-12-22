Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suriye konulu 8'inci Astana toplantısı sürüyor

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye konulu 8. toplantıda Rus heyetini temsil eden Lavrentiev açıklamada bulundu.

22 Aralık 2017 Cuma 15:36
Suriye konulu 8'inci Astana toplantısı sürüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiev, tutukluların serbest bırakılması konusunda heyetlerarası görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Tutuklular konusunda çalışma grubu kurulduğunda süreç ilerleyecek." dedi.

Lavrentiev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye konulu 8. toplantının ilk gününün ardından basın toplantısı düzenledi.

Soçi'de yapılacak Ulusal Diyalog Kongresi'nin tarihinin yarınki ana toplantıda duyurulacağını kaydeden Lavrentiev, Kongre'nin Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimindeki müzakereleri destekler nitelikte olacağını dile getirdi.

Lavrentiev, garantör ülkelerin Soçi'den önce bir kez daha Astana ya da başka bir lokasyonda bir araya geleceğini ifade etti.

Gerginliği azaltma bölgelerinin sınırlarının önceden belirlendiği gibi kalacağını anlatan Lavrentiev, "Mesele, ihlalleri durdurmak." dedi.

Lavrentiev, tutukluların serbest bırakılması konusunun görüşülmeye devam ettiğine değinerek, "Tutuklular konusunda çalışma grubu kurulduğunda süreç ilerleyecek." açıklamasında bulundu.

Rus diplomat, bir soru üzerine, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını eleştirerek, "aşırı ve meşru değil" şeklinde niteledi.

Toplantının ilk gününde Türk, Rus ve İran heyetleri, ikili ve üçlü görüşmeler yaptı.

Rusya ve İran, rejim heyetiyle de ayrı ayrı toplantılar yaparken askeri muhalefet, BM yetkilileriyle bir araya geldi.

Yarın TSİ 07.00 sularında Türk heyetin muhaliflerle görüşmesi planlanıyor, ardından ikili ve üçlü görüşmeler sürecek.

Görüşmelerin gündemini tutukluların serbest bırakılması, tarihi alanlardaki mayınların temizlenmesi, Soçi'de yapılacak toplantıya hazırlıklar ve gerginliği azaltma bölgelerindeki ateşkes ihlalleri oluşturuyor.

Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, heyetler henüz konu başlıklarında tam bir uzlaşmaya varamadı.

Sonuç bildirisinin okunacağı ana toplantının TSİ'ye göre 12.30'da yapılması planlanıyor.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 15:36
  1. Soçi
  2. Lavrentiev
  3. Kazakistan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binlerce aileye müjde
    1. Binlerce aileye müjde
    2. Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini..
    3. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
    4. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
    6. Pensilvanya dediler Umre çıktı
    7. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
    8. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
    9. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
    10. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
    11. Lider, Adana'da yara aldı
    12. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
    13. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
    14. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
    15. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
    16. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
    17. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
    18. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
    19. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
    20. Akşener'den tuhaf iddia: 15 Temmuz..
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi
    Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi