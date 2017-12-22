Suriye konulu 8'inci Astana toplantısı sürüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiev, tutukluların serbest bırakılması konusunda heyetlerarası görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Tutuklular konusunda çalışma grubu kurulduğunda süreç ilerleyecek." dedi.

Lavrentiev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye konulu 8. toplantının ilk gününün ardından basın toplantısı düzenledi.

Soçi'de yapılacak Ulusal Diyalog Kongresi'nin tarihinin yarınki ana toplantıda duyurulacağını kaydeden Lavrentiev, Kongre'nin Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimindeki müzakereleri destekler nitelikte olacağını dile getirdi.

Lavrentiev, garantör ülkelerin Soçi'den önce bir kez daha Astana ya da başka bir lokasyonda bir araya geleceğini ifade etti.

Gerginliği azaltma bölgelerinin sınırlarının önceden belirlendiği gibi kalacağını anlatan Lavrentiev, "Mesele, ihlalleri durdurmak." dedi.

Lavrentiev, tutukluların serbest bırakılması konusunun görüşülmeye devam ettiğine değinerek, "Tutuklular konusunda çalışma grubu kurulduğunda süreç ilerleyecek." açıklamasında bulundu.

Rus diplomat, bir soru üzerine, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını eleştirerek, "aşırı ve meşru değil" şeklinde niteledi.

Toplantının ilk gününde Türk, Rus ve İran heyetleri, ikili ve üçlü görüşmeler yaptı.

Rusya ve İran, rejim heyetiyle de ayrı ayrı toplantılar yaparken askeri muhalefet, BM yetkilileriyle bir araya geldi.

Yarın TSİ 07.00 sularında Türk heyetin muhaliflerle görüşmesi planlanıyor, ardından ikili ve üçlü görüşmeler sürecek.

Görüşmelerin gündemini tutukluların serbest bırakılması, tarihi alanlardaki mayınların temizlenmesi, Soçi'de yapılacak toplantıya hazırlıklar ve gerginliği azaltma bölgelerindeki ateşkes ihlalleri oluşturuyor.

Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, heyetler henüz konu başlıklarında tam bir uzlaşmaya varamadı.

Sonuç bildirisinin okunacağı ana toplantının TSİ'ye göre 12.30'da yapılması planlanıyor.