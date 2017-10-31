Suriye konulu 7. Astana toplantısı devam ediyor

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye konulu 7. toplantı, ikinci ve son gününde tarafların öncelikli olarak tutuklular ile esirlerin serbest bırakılması konusundaki yoğun görüşmeleriyle sürüyor.

Türkiye, Rusya, İran, Beşşar Esed rejimi, askeri muhalefet ile gözlemci olarak katılan ABD, Ürdün ve BM heyetleri, Rixos President Otel'de ikili ve üçlü görüşmeler yapıyor.

Muhalefet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ahmed Bırri liderliğindeki heyet, sabah saatlerinde Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov ile makamında görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiev, Rus basınına yaptığı açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in garantör ülkelerle öğleden sonra bir araya gelmek istediğini duyurdu.

Tutuklu ve esirlerin durumu

Rusya, geçen turda muhalefet heyetine, rejimin cezaevlerindeki binlerce tutuklu ve esiri serbest bırakması konusunda Esed'i ikna edeceği sözünü vermişti.

Muhalifler, bu toplantıda Rus temsilci Lavrentiev'den sözünü yerine getirmesini bekliyor.

Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, taraflar tutuklu ve esir değişimiyle ilgili bir metin ortaya çıkarmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Rejim heyetinin, tüm tutuklular ve esirler yerine, yalnızca yargılanarak hüküm giymiş olanları, rejimin Kızılayı eşliğinde bırakmayı teklif ettiği ileri sürülüyor.

Muhalefet heyeti ise tüm tutuklu ve esirlerin, Kızılhaç gözetiminde serbest bırakılmasını talep ediyor.



Muhabir: Selen Temizer, Muhammed Shekh Yusuf