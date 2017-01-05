Suriye katilleri Irak'ta!

Irak güvenlik güçleri ile birlikte Musul operasyonuna katılan gruplara Hizbullah'ın da eklendiği iddia edildi. Haşdi Şabi örgütünden yapılan açıklamada, "Hizbullah, Irak hükümetinin onayıyla Musul operasyonunda" ifadelerine yer verildi.
El-Arabiya'da yer alan habere göre, Hizbullah militanlarının, Irak hükümetinin bilgisi ve onayı dahilinde ülkede bulunduklarını ve İran destekli milislerin yanında olmak için bölgede yer aldıkları belirtildi.
Irak güvenlik güçleri ile birlikte Musul operasyonuna katılan gruplara Hizbullah'ın da eklendiği iddia edildi. Haşdi Şabi örgütünden yapılan açıklamada, "Hizbullah, Irak hükümetinin onayıyla Musul operasyonunda" ifadelerine yer verildi.