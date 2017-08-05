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Suriye kasabı: Ellerinde cesetler var

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, DEAŞ'ın Ra's Baalbek ve El-Ka kırsalının Suriye tarafında 55 kilometre, Lübnan tarafında ise 141 kilometrelik bir alanı kontrol altında tuttuğuna işaret ederek örgüte hitaben, "Kaybedeceksiniz. Esirlerle ilgili müzakereye açığız." ifadesini kullandı

05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:16
Suriye kasabı: Ellerinde cesetler var

Nasrallah, televizyondan yayınlanan konuşmasında, "Suriye'de savaşan çeşitli silahlı grupların elinde hala Hizbullah esirleri ya da üyelere ait cesetler var. Hizbullah, bu dosyayı titizlikle inceleyecek." dedi.

Hizbullah'ın Suriye rejiminin hava desteğiyle Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal kırsalında bulunan silahlı gruplara yönelik başlattığı operasyona değinen Nasrallah, Arsal kırsalında kurtarılan tüm noktaları, herhangi bir çekince olmaksızın Lübnan ordusuna teslim etmeye hazır olduklarını belirtti.

SURİYE SINIRINDA DEAŞ'A KARŞI CEPHE AÇILACAK

DEAŞ'ın Ra's Baalbek ve El-Ka kırsalında yoğunlaştığını anlatan Nasrallah, Suriye sınırında DEAŞ'a karşı yeni bir cephe açılacağını bildirdi.

DEAŞ'ın Ra's Baalbek ve El-Ka kırsalının Suriye tarafında 55 kilometre, Lübnan tarafında ise 141 kilometrelik bir alanı kontrol altında tuttuğuna işaret eden Nasrallah, örgüte hitaben, "Kaybedeceksiniz. Esirlerle ilgili müzakereye açığız." ifadesini kullandı. 

HİZBULLAH İLE HEYET TAHRİR ŞAM ARASINDAKİ ANLAŞMA

Hizbullah ile Heyet Tahrir Şam arasında sağlanan anlaşmanın birinci aşaması kapsamında ilk olarak 30 Temmuz'da cenaze takası yapılmıştı. Bu çerçevede 9 Tahrir Şam mensubunun cenazesine karşılık 5 Hizbullah üyesinin cenazesi teslim edilmiş, ayrıca "Heyet Tahrir Şam'a mazot taşıdığı" iddiasıyla Lübnan askerleri tarafından tutuklanan bir Suriyeli kadın mülteci ile çocuğu da serbest bırakılmıştı.

Ardından, Arsal'da daha önce kaçırılan 3 Hizbullah mensubuna karşılık Lübnan cezaevlerinde tutulan ve haklarında herhangi bir hüküm verilmeyen 3 Tahrir Şam üyesinin takas edilmesiyle anlaşmanın ikinci aşaması da tamamlanmıştı.

ARSAL OPERASYONU

Hizbullah, Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal kırsalı ile Suriye içinde yer alan Kalemun ve Filita hattındaki silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam'a karşı, 21 Temmuz Cuma günü Suriye rejiminin de hava desteğiyle bir askeri operasyon başlatmıştı.

Lübnan ordusunun katılmadığı çatışmalar 6 gün sürmüş ve 27 Temmuz'da ateşkes ilan edilmişti. Hizbullah'a yakın kaynaklar söz konusu çatışmalardaki askeri kayıplar hakkında net sayı vermezken, Tahrir Şam çok sayıda Hizbullah üyesinin öldürüldüğünü iddia etmişti.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:16
  1. HİZBULLAH
  2. NASRALLAH
  3. LÜBNAN
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