Suriye kamplarında hayat devam ediyor

Ülkelerindeki savaştan kaçarak İHH’nın Suriye’nin Türkiye sınır yakınlarında kurduğu kamplara gelen sığınmacılar yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Kamplarda kalan Suriyeliler evlerini terk etmenin zorluklarını yaşasalar da İHH’nın kamplarında güven içinde yaşıyor.

Ortadoğu’nun son yüzyılında yaşanan art arda çatışmaların en şiddetlisini yaşayan Suriye’de 7’nci yılındaki savaşta 650 binden fazla insan hayatını kaybederken, 10 milyon insan yerinden edildi. Yerinden edilen 10 milyon Suriyelinin yaklaşık 1 milyonu Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere sığındı.

Suriye’deki çatışmalardan dolayı yaşanan göçlerle birlikte Türkiye’ye yakın sınır bölgelerine 1 milyona yakın Suriyeli sığınmacı geldi. Göçlerle beraber güvenli bölgelere sığınan Suriyeliler için İHH’nın Suriye içinde kurduğu kamplar dünyanın diğer yerlerindeki birçok kamptan daha sağlıklı ve yaşanabilir durumda.

Göçlerin daha yoğun yaşandığı savaşın ilk yıllarında, sınır bölgelerine gelen Suriyeliler için kurulan çadırlar yapılan yardımlarla konteyner kentlere dönüştürüldü. Bu kamplarda bulunan sığınmacıların sağlık, eğitim, gıda gibi temel ihtiyaçları toplanan yardımlar sayesinde düzenli bir şekilde sağlanmaya devam ediyor.

Türkiye’ye yakın sınır bölgelerine gelen yaklaşık 1 milyon Suriyeli’nin 150 bini İHH’nın kurduğu kamplarda hayatına devam ediyor. Sığınmacı sayısının her geçen gün artmasıyla ihtiyaçlar da bir o kadar fazlalaşıyor. İHH’nın Kilis’te ve Reyhanlı’da kurmuş olduğu lojistik merkezlerinden hayırseverlerin bağışlarıyla her gün binlerce Suriyeli savaş mağduruna insani yardım ulaştırılıyor.

Savaşın başladığı günden bu yana Suriye halkına destek vermeye devam eden İHH İnsani Yardım Vakfı’nın, partner kuruluşlarla birlikte Suriye’nin Azez ve İdlib bölgelerinde sığınmacılar için kurduğu 31 adet kamp bulunuyor.

Kampların durumu

İHH’nın partner kuruluşlarla beraber Azez ve İdlib’te kurmuş olduğu 31 kampta 150 bini aşkın Suriyeli kalıyor. Bu kamplarda toplamda 4 bin 487 konteyner, 13 bin 961 çadır ve 100 ev yer alıyor. Halep, Hama, Humus, Cerablus, Bab, Rakka, Deyr Ez Zor ve diğer çevre bölgelerdeki çatışmalardan sonra yaşanan göçlerle sınıra gelen mülteciler buradaki kamplara sığındı.

İlk etapta aileler için kurulan çadırların bir kısmı daha sonra gerçekleştirilen projelerle konteyner kentlere dönüştürüldü. Alt yapının ve üst yapının sığınmacıların rahatça yaşayabilmesi için hazırlandığı kamplarda hastane, kan merkezi, eğitim ve sosyal alanlar bulunuyor. Günde iki öğün yemek ve ekmek dağıtımı yapılan kamplara her ay düzenli olarak gıda kolisi dağıtımı da gerçekleştiriliyor.

İHH’nın partner kuruluşlarla inşa ettiği, çadır kentten konteyner kente dönüştürülen başarılı projelerden biri de Reyyan Kampı. Azez bölgesine yoğun saldırılar yaşandığı sıralarda inşa edilen kamp küçük bir kasaba nüfusuna sahip.

2015’te kurulan kampta şu anda 10 bin kişi yaşıyor. Bin 1 adet konteynerden oluşan kampta her aileye, içinde tuvaleti, banyosu ve mutfağı olan yaşam alanları sunuluyor. İçinde buzdolabı ve aydınlatmanın da olduğu konteyner evlere gün içinde belli saatlerde kampta bulunan jeneratörlerle elektrik veriliyor.

Kamplarda temiz su ihtiyacı

Savaş nedeniyle alt yapı ve iletim hatlarının yok olmaya yüz tuttuğu çatışma bölgelerinin genelinde yaşanan sorunlar Suriye’de de karşımıza çıkıyor. Savaş ve çatışma alanlarının birincil sorunları arasında yer alan temiz su sorunu Suriye’deki kampların da yaşadığı en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor. Hastalıkların birçoğu temiz suyun bulunamamasından kaynaklanıyor.

Reyyan konteyner kentinin içme suyu ise İHH’nın kalıcı projeler kapsamında kurmuş olduğu su arıtma sistemiyle karşılanıyor. Günlük 8 ila 10 bin litre arası su arıtılarak kampta bulunan Suriyelilerin temiz içme suyu ihtiyacı gideriliyor. Bu şekilde kampta bulunan insanların sudan kaynaklı hastalıklardan zarar görmesi engellenmiş ve çocukların salgın hastalıklar karşısında ilk koruması sağlanmış oluyor.

Kamplar kendi enerjisini üretiyor

Yine Azez bölgesinde Siccu köyü yakınlarında İHH tarafından kurulan Siccu Konteyner Kenti ise; 11 bin kişinin yaşadığı 806 konteynerden oluşuyor. 2014’te bağışçıların desteğiyle başlatılan projede bütün konteynerlere kampın elektrik ihtiyacını karşılamaya yönelik güneş panelleri takılmış durumda.

Savaşın başladığı günden bu yana Suriye’nin birçok yerinde elektriğe erişim sağlanamıyor. Bu sebepten dolayı konteynerlere bir mini buzdolabı, vantilatör ve aydınlatmaya yetecek güçte güneş paneller yerleştirilerek kampta bulunanların daha rahat bir şekilde hayat sürmesi sağlanıyor.

Kamplarda üniversite eğitimi

İHH’nın Azez bölgesinde inşa ettiği kamp alanlarında her kamp içinde faaliyet gösteren üç anaokulu bulunuyor. Savaştan etkilenen çocukların rehabilitasyonu ve ebeveynleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi yanı sıra temel eğitimlerin de verildiği anaokullarında resim, boyama, sosyal etkinlikler ile yerinden edilmiş Suriyeli çocukların toplumsal yaşamdan kopmaması sağlanıyor.

Her kampın bünyesinde anaokulların yanı sıra gerek savaş nedeniyle eğitimine ara veren gerekse okul çağına ulaşmış çocuklar için ilkokul ve lise seviyesinde anadillerinde eğitim veren okullarda gönüllüler ve hayırseverlerin yardımları ile hizmet veriyor.

İHH tarafından 2016 yılında hizmete açılan Milli Eğitim Bakanlığı’nın da desteklediği Azez’in Reyyan Konteyner Kenti’ndeki Şam Üniversitesi de Hukuk-İlahiyat, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler ile Mühendislik alanlarında yükseköğrenim olanağı sunuyor. Savaş nedeniyle Suriye’nin dört bir yanından gelen öğrenimine ara vermiş öğrenciler ve öğretim elemanlarının birbirilerine destek vererek oluşturduğu üniversite çeşitli araçlar ile destekleniyor.

Dünyadan Suriye’ye köprü: İHH

Suriye’de 2011 yılında başlayan gösterilerin ardından ortaya çıkan çatışmalı süreç şiddetini arttırdıkça ülke içinde yerinden edilenler ve ülke dışına çıkan yaklaşık 10 milyon mülteci dünyanın gündemine taşındı. Bazı siyasi ve ekonomik nedenler üzerinden çeşitli ayrımlara ve yoksulluğa maruz bırakılan mültecilere karşı insani sorumluluğunu yerine getirmeye çalışan İHH İnsani Yardım Vakfı, özellikle Suriye’nin Türkiye sınıra yakın olan bölgelerde çok sayıda kamp inşa ederek savaş mağdurlarına ayrım yapmaksızın yaşam alanları kurdu.

Suriyeli mültecilerin barınma ihtiyaçları için İHH tarafından partner kuruluşların da desteği ile Türkiye – Suriye sınırında 22 çadır kent, 8 konteyner kent ve 1 köy kuruldu. Yerinden edilen savaş mağdurları için kurulan 31 yaşam alanının bir kısmı Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Bab’ul-Hava bölgesi ile Kilis il merkezinin karşısındaki Bab’us-Selam bölgesinde kuruldu. Söz konusu konteyner kent, çadır kent köy faaliyetleri ile yiyecek, sağlık ve alt yapı desteklerine hayırseverlerin yardımı ve proje bazında ortaklıklarla devam eden İHH’nın yaşam alanlarında toplam 4 bin 487 konteyner, 13 bin 961 çadır ve 100 ev yer alıyor.

Bunun yanı sıra Türkiye içerisinde, Kilis’te bulunan Elbeyli Konteyner Kenti’ne bin, Öncüpınar Konteyner Kenti’ne ise bin 248 adet çift katlı konteyner ile Türkiye içinde de savaş mağduru mültecilere destek sunuluyor.