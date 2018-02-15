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Suriye İsrail uçaklarını engelledi

Suriye ordusu, ülkenin güneyindeki Kuneytra bölgesinde Suriye hava sahasını ihlal eden İsrail uçaklarını engelledi.

15 Şubat 2018 Perşembe 10:47
Suriye İsrail uçaklarını engelledi

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail keşif uçaklarıyla Suriye sınırından içeri girme girişiminde bulundu.

SANA'nın aktardığına göre, Suriye savaş uçakları Kuneytra bölgesinde hava sahasını ihlal eden İsrail uçaklarına müdahale etti ve uçakları hava sahasından çıkmaya zorladı.

İsrail, 10 Şubat’ta Golan Tepeleri’ne giren İran’a ait bir İHA’yı ve Suriye’deki İran hedeflerini vurmuştu.  Suriye ordusu da İsrail’e ait bir F-16 uçaksavar sistemlerle düşürülmüştü.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 10:47
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