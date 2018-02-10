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Suriye İsrail F-16'sını düşürdü!

İsrail-Suriye sınır bölgesinde olağanüstü hareketlilik yaşanırken, İsrail'e ait bir F-16'nın düştüğü belirtildi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 08:26
Suriye İsrail F-16'sını düşürdü!

Suriye tarafı, füze savunma sisteminin daha fazla uçağı düşürdüğünü duyurdu. Sınır bölgesinde yaşayanlar çok sayıda patlama sesi duyduklarını bildiriyor.

 İsrail ordusu, iç savaş ülkesi Suriye'de İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

Bu haberden dakikalar sonra Suriye tarafından fırlatılan füzenin bir İsrail F-16'sını düşürdüğü açıklandı. Pilotlar, düşen uçaktan yaralı olarak kurtuldu.

SURİYE'DEN AÇIKLAMA

Suriye Devlet Televizyonu tarafından yapılan açıklamada "Hava sistemimiz tarafından İsrail jeti düşürüldü" denildi.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 08:26
  1. israil
  2. iran

YORUM YAZ

  • muhjaiddinmuhjaiddin36 dk önce
    Ne enteresan değilmi esad israil ile savaşıyor biz esadı devirmeye çalışıyoruz.Bu kadar isminde islam geçen örgüt var bir tanesi bile israile saldırmadı bu güne kadar...Ama israil ucağı düşüren resmi olarak israil ile savaş halinde olan esad hain......Gerçekten enteresan......
  • sukrusukru53 dk önce
    Devamınıda bekleriz,Yeni yeni doğru yola gelmeye başladın.
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