Suriye İsrail F-16'sını düşürdü!

Suriye tarafı, füze savunma sisteminin daha fazla uçağı düşürdüğünü duyurdu. Sınır bölgesinde yaşayanlar çok sayıda patlama sesi duyduklarını bildiriyor.

İsrail ordusu, iç savaş ülkesi Suriye'de İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

Bu haberden dakikalar sonra Suriye tarafından fırlatılan füzenin bir İsrail F-16'sını düşürdüğü açıklandı. Pilotlar, düşen uçaktan yaralı olarak kurtuldu.

SURİYE'DEN AÇIKLAMA

Suriye Devlet Televizyonu tarafından yapılan açıklamada "Hava sistemimiz tarafından İsrail jeti düşürüldü" denildi.