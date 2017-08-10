Suriye iHH ile nefes alıyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsanı Yardım Vakfınca, 7 ayda Suriye’ye 2 bin 260 yardım tır’ı gönderildi. İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Suriye’deki mazlumların yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Büyük özveriyle hazırlanıyor

İçerisinde temel yaşam malzemeleri bulunan yardım tır’larının Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki ve Kiliste’ki lojistik merkezlerinde yüklendiğini belirten Tosun, ‘’Ekiplerimiz tarafından yardım tır’ları büyük özveriyle hazırlanarak uğurlanıyor’’ dedi.

Yardımlar devam edecek

Suriye’deki ihtiyaç sahibi ailelerin bu yardım tır’larıyla biraz olsun nefes aldıklarını aktaran Tosun, "Su, hijyen paketleri, gıda, battaniye ve un gibi yaşamsal malzemeleri taşıyan tır’lar Reyhanlı’daki Cilvegözü Sınır Kapısı ve Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye geçiş yapıyor" diye konuştu.

Tosun, 7 ay içerisinde Suriyeli ailelere 2 bin 260 tır dolusu yardımın ulaştırıldığını belirterek, Suriye’de savaş mağduru ihtiyaç sahibi ailelere yardımların devam edeceğini sözlerine ekledi.