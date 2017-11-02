Suriye haritasında 347 günlük büyük değişim

Dünya genelindeki savaş ve çatışma ortamlarına dair anlık olarak gelişmeler paylaşan ve harita üzerinde gelişmelerle ilgili bölgeleri gösteren Liveuamap, 21 Kasım 2016 tarihinden günümüze Suriye'de yaşanan 347 günlük harita değişimine dair bir görsel paylaştı.

Sitenin, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görselde, Suriye'de savaşan tarafların kontrol ettikleri alanlardaki değişimler 347 günlük süreçte hızlıca işlenmiş.

Hızlandırılmış bir interaktif harita şeklinde hazırlanan çalışmada, Rusya tarafından desteklenen rejim güçleri ve yabancı Şii milisler ile ABD tarafından desteklenen SDG/PKK güçlerinin ilerleyişi dikkat çekiyor.

Kırmızı: Rusya destekli rejim güçleri ve yabancı milisler, Sarı: ABD destekli SDG/PKK güçleri, Yeşil: Muhalifler

"Çatışmasızlık bölgeleri" rejimin önünü açtı Rusya, İran ve Türkiye'nin ortak anlaşmasıyla Suriye'de oluşturulan "çatışmasızlık bölgeleri" ile rejimin büyük ilerleme kaydettiği düşünülürken, "çatışmasızlık bölgeleri" ismi altında yapılan anlaşmanın Rusya'nın rejim güçlerinin önünü açmak için kullandığı bir taktik olduğu değerlendiriliyor.

Gelinen süreçte haritadaki en büyük iki değişimin, ABD ve Rusya'nın desteklediği güçler tarafından Humus doğusu, Deyr ez Zor ve Rakka bölgesinde yaşandığı görülüyor.

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