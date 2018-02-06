Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü “Uluslararası toplumun tek ses olmalarını, Esed rejimini ve destekçilerini her fırsatta toplu olarak baskı altına almalarını, kimyasal silah kullanımını durdurmalarını ve bu acımasız saldırılardan sorumlu tutmalarını rica ediyoruz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ‘Rusya’nın Suriye’ye girmesinden bu yana sayısız kimyasal saldırı gerçekleştirildi’ diye ekledi.

Suriye rejiminden hesap sorulacağı fakat Rusya’nın vetosu altında olduğu belirtildi. Suriye’deki tüm tarafların kimyasal silah kullanması açık bir şekilde durmalıdır. Suriye halkı acı çekiyor; dünyanın geri kalan kısmı izliyor denildi.

ABD Büyükelçisi Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyi’ne verdiği demeçte, Rusya’nın, Doğu Guta’da Perşembe günü gerçekleşen, çocuklar da dahil 20 sivilin yaralandığı bir klor gazı saldırısı da dahil olmak üzere kimyasal silah kullanımını kınayan bir konsey bildirisinin onaylanmasını ertelediğini söyledi.

Rusya, Perşembe günü düzenlenen saldırı ve Suriye’nin özellikle Doğu Guta kentindeki şiddetinin kabul edilemez seviyesine ilişkin bir basın açıklaması önerdi.