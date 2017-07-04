Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suriye ekonomisine Esed'li para darbesi

Suriye'de milyonlarca insanın katili Beşşar Esed'in üzerinde kendi fotoğrafı bulunan yeni 2 binlik paraları piyasaya sürmesi Suriyee lirasının değer kaybetmesine neden oldu.

04 Temmuz 2017 Salı 18:40
Suriye ekonomisine Esed'li para darbesi

Esad rejiminin Merkez Bankası, önceki gün, ön yüzünde Beşşar Esad'in resminin bulunduğu 2 bin Suriye lirası (13,3 Türk lirası) değerindeki banknotu piyasaya sürdüğünü duyurdu.

SURİYE LİRASINDA DEĞER KAYBI

Bin Suriye lirasından sonra "en yüksek değerli banknot" olarak piyasada yerini alan banknotların ön yüzünde ilk defa Esad'in resmine yer verilmesi de eleştirilere neden oldu.

Mart 2011'de halk ayaklanmasıyla başlayan ve 6'ncı yılını dolduran iç savaşta, Suriye ekonomisi de ağır darbe aldı.

Esad rejiminin barışçıl gösterilere karşı şiddet kullanması ile yayılan çatışma ortamı, kitlesel göçlere neden oldu. İş gücünün yerinden edilmesi, rejimin hava saldırıları neticesinde birçok fabrikanın kullanılamaz hale gelmesi ile üretim ve ihracat da durma noktasına geldi.

YATIRIMLAR YURT DIŞINA KAYDI

Ülkenin üretim ve ticaret merkezi konumundaki Halep, Humus ve Rakka gibi vilayetlerde uzun ve şiddetli çatışma ortamı, iş gücünün yanı sıra gibi birçok iş adamının da yatırımlarını yurt dışına çıkarmasına yol açtı.

İş gücü ve sermayenin ülkeden çıkışı ile durma noktasına gelen üretim ve yaşanan çatışmaların etkisi ile yükselen temel gıda fiyatları yüksek enflasyonu ortaya çıkardı.

SURİYE LİRASI DÜŞÜŞTE

Yükselen fiyatlar ve bulunması giderek zorlaşan tüketim maddeleri karşısında Suriye lirası, uluslararası yardımlar aracılığı ile ülkeye giren döviz miktarının ve kullanımının da etkisi ile diğer para birimleri karşısında hızla değer kaybetti.

AA muhabirlerinin yerel kaynaklardan derlediği bilgilere göre, Suriye lirası 6 yılda yaklaşık 10 kat değer kaybetti. Savaş öncesinde 1 ABD doları yaklaşık 50 Suriye lirasına karşılık gelirken, halihazırda ise 535 Suriye lirasına tekabül ediyor.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 18:40
  1. Esad'lı paralar Suriye ekonomisini çökertti
  2. Suriye
  3. Beşşar Esad
  4. ekonomi
  5. para
  6. iç savaş
  7. rejim
  • HamidoHamido39 dk önce
    Ekonomimiz saha kalkti,sukursuz insan cok SUKRU
  • SukruSukru48 dk önce
    Bir milyon liraya ancak bir sakız alabildiğimiz günleri unutanların gözü kör olsun.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Siyonistler bir Müslümanın daha evini yıktı...
  1. Siyonistler bir Müslümanın daha evini..
  2. PKK, Almanya'da 13 milyon euro para..
  3. Hidayet Türkoğlu: Sakarya'nın Süper..
  4. Çocuk hırsızı sanılan zihinsel engelli..
  5. Rusya ve Çin'den ortak Kore çağrısı
  6. Bugün Dünya güneşe en uzak mesafede
  7. Gültekin Gencer: İspat etsinler..
  8. Gaziantep'ten özel ekip El Bab'a gitti
  9. ABD diken üstünde! Kuzey Kore..
  10. Karadeniz’de şiddetli fırtına
  11. Kameni İstanbul'a geldi
  12. Filipinler’de teröristler 10 milyon..
  13. Terör örgütü PKK, Türkiye için..
  14. Daniel Guiza futbola başladığı yere..
  15. İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 4..
  16. Rusya: O bölgeleri anlaşmadan çıkarın
  17. İslam ordusundan darbe: 125 ölü...
  18. Türk askerlerinden korunmak için....
  19. Suriye ekonomisine Esed'li para darbesi
  20. AK Parti'den CHP'ye 28 Şubat tepkisi
Gülen talimatı verdi! Hz. Peygamberin Mekke'ye...
Gülen talimatı verdi! Hz. Peygamberin Mekke'ye...
2. darbe girişimi! Terör örgütleri seferber oldu
2. darbe girişimi! Terör örgütleri seferber oldu
Erdoğan resti çekti! 'Karşılarında bizi bulurlar'
Erdoğan resti çekti! 'Karşılarında bizi bulurlar'
Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı