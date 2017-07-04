Suriye ekonomisine Esed'li para darbesi

Esad rejiminin Merkez Bankası, önceki gün, ön yüzünde Beşşar Esad'in resminin bulunduğu 2 bin Suriye lirası (13,3 Türk lirası) değerindeki banknotu piyasaya sürdüğünü duyurdu.

SURİYE LİRASINDA DEĞER KAYBI

Bin Suriye lirasından sonra "en yüksek değerli banknot" olarak piyasada yerini alan banknotların ön yüzünde ilk defa Esad'in resmine yer verilmesi de eleştirilere neden oldu.

Mart 2011'de halk ayaklanmasıyla başlayan ve 6'ncı yılını dolduran iç savaşta, Suriye ekonomisi de ağır darbe aldı.

Esad rejiminin barışçıl gösterilere karşı şiddet kullanması ile yayılan çatışma ortamı, kitlesel göçlere neden oldu. İş gücünün yerinden edilmesi, rejimin hava saldırıları neticesinde birçok fabrikanın kullanılamaz hale gelmesi ile üretim ve ihracat da durma noktasına geldi.

YATIRIMLAR YURT DIŞINA KAYDI

Ülkenin üretim ve ticaret merkezi konumundaki Halep, Humus ve Rakka gibi vilayetlerde uzun ve şiddetli çatışma ortamı, iş gücünün yanı sıra gibi birçok iş adamının da yatırımlarını yurt dışına çıkarmasına yol açtı.

İş gücü ve sermayenin ülkeden çıkışı ile durma noktasına gelen üretim ve yaşanan çatışmaların etkisi ile yükselen temel gıda fiyatları yüksek enflasyonu ortaya çıkardı.

SURİYE LİRASI DÜŞÜŞTE

Yükselen fiyatlar ve bulunması giderek zorlaşan tüketim maddeleri karşısında Suriye lirası, uluslararası yardımlar aracılığı ile ülkeye giren döviz miktarının ve kullanımının da etkisi ile diğer para birimleri karşısında hızla değer kaybetti.

AA muhabirlerinin yerel kaynaklardan derlediği bilgilere göre, Suriye lirası 6 yılda yaklaşık 10 kat değer kaybetti. Savaş öncesinde 1 ABD doları yaklaşık 50 Suriye lirasına karşılık gelirken, halihazırda ise 535 Suriye lirasına tekabül ediyor.