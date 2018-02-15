Suriye batağı ABD'yi boğacak

Türkiye'nin uyarılarına rağmen YPG'li teröristlerle işbirliğine giden ABD, bu kez kendi resmi raporunda teröre desteğini itiraf etti. ABD Kongresine sunulan istihbarat raporunda YPG'nin "PKK'nın Suriye'deki milis gücü" ve "otonom bir bölge arayışında" olduğu belirtildi.

ABD, TÜRKİYE İLE YAKINLAŞMAK İSTİYOR

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Türkiye’nin kararlığının ABD’ye sürekli geri adım attırdığını belirterek, “ABD’nin raporu, Türkiye’nin kararlığı konusunda atılan ilk adım değil. ABD, ‘PYD terör örgütü değil’ gibi bir yalanla sürekli tehditler savuruyordu. Türkiye ise duruşunu hiç bozmadı. ABD, Afrin harekatının doğru olmayacağını söyledi ancak Türkiye Afrin’e girdi. Sonrasında da ilişkilerin bozulmasından korktuğu için ‘Bizim Afrin’de unsurlarımız’ yok diyerek geri adım atmak zorunda kaldı. ABD’nin son raporu; Türkiye ile yeniden yakınlaşabilmek, ortak bir zeminde buluşabilmek adına atılmış bir adımdır” dedi. Prof. Dr. Sofuoğlu, ABD’nin Türkiye’nin güvenli bölge tezine de olumlu yaklaşmaya çalıştığını bildirdi.

SURİYE'DEN ÇIKAMAYACAK

Türkiye’nin Suriye operasyonundan vazgeçmemesi gerektiğini dile getiren Ebubekir Sofuoğlu, “Türkiye, Afrin’den Münbiç’e, Münbiç’ten Kuzey Irak’a kadar ilerleyişini sürdürmelidir. Amerika’nın bu zamana kadar yaptığı tüm illegal faaliyetlerden ötürü kendini anlatamayacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Uluslararası camiada prestij kaybetmemek isteyen ABD, yargılanmak istemiyor. ABD’nin attığı geri adımlar, Türkiye’nin kararlı duruşu sonra gelmiştir. O yüzden Türkiye’nin eli çok güçlü durumdadır. Amerika’nın Suriye ve Türkiye’ye karşı tutumu ABD’yi parçalayacaktır. Amerika, Suriye bataklığından çıkamayacaktır” dedi.

SALİH MÜSLİM, PKK’NIN SURİYE KOLU LİDERİ

Son dönemde ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği desteğe ilişkin çarpıcı "itiraflar" ortaya çıkarken ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) internet sayfasında geçen ay sonunda yapılan güncellemede ülke profilleri bölümünde PYD/PKK'nın, "Suriye'deki yabancı kaynaklı terör örgütleri" arasında yer aldığı görülmüştü. Buna göre, Suriye'deki yabancı terör örgütleri arasında PKK'yı da sayan CIA, Müslim">Salih Müslim'i de "PKK'nın Suriye kolunun lideri" olarak göstermişti.