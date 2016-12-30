''Suriye ateşkes sonrası bölünecek''

Reuters, Türkiye ve Rusya önderliğinde Suriye’deki taraflar arasındaki ateşkes ile ilgili, Esed’in kalmasıyla birlikte ülkenin savaşan taraflar arasında bölünebileceği gideceğini belirtti.
fetihmedya
Reuters, Türkiye ve Rusya önderliğinde Suriye’deki taraflar arasındaki ateşkes ile ilgili, Esed’in kalmasıyla birlikte ülkenin savaşan taraflar arasında bölünebileceği gideceğini belirtti.
fetihmedya
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