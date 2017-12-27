Suriye Amerika'nın El Tanf'taki üssünü ablukaya aldı

Komsomolskaya Pravda gazetesine konuşan Gerasimov, ABD'nin El Tanf'taki üssünün Suriye ordusu tarafından abluka altına alındığını açıkladı.

'ÜSTE MİLİTANLARIN EĞİTİLDİĞİ AÇIK'

Üssün 55 kilometre uzaklıktan çevrelendiğini ve bölgenin Esed güçleri tarafından kontrol edildiğini belirten Gerasimov "Havadan ve başka türlü yapılan gözlemlerde üste militanların bulunduğu ve orada eğitildikleri belirlendi" dedi.

Gerasimov, birkaç aydır üsten bir militan hareketliliği olduğunu, kontrolün daha zayıf olduğu dönemde El Tanf'tan 350 militanın ayrıldığını ifade etti.

Gerasimov "Karyatayn kentinin ele geçirilme tehlikesi oldu, zamanında tedbir aldık. Militanlar etkisiz hale getirildi. Kamptan gelen esirler de vardı. Üste militanların eğitildiği açık. Bölgede ayrıca Suriye'nin en büyük sığınmacı kampı olan Rukban kampı var" dedi.

BBC'nin ABD ile terör örgütü PYD ile ortak operasyonuyla militanların Rakka'dan güvenli bir şekilde Suriye'deki Şaddadi kampına tahliye edildiğini ortaya koyan haberine de değinen Gerasimov,"Bu bölge Kürtlerin kontrolünde bir bölge ve burada ayrıca ABD'ye ait bir üs bulunuyor. Şaddadi kampına ayrıca Fırat Nehri'nin doğusundan 800 kişi geldi. Bunlar DAEŞ militanları" ifadelerini kullandı.

Gerasimov, DAEŞ militanlarının ‘Yeni Suriye Ordusu' ismi altında bir araya geldiğini ve amaçlarının Suriye'deki durumu istikrarsızlaştırmak olduğunu ifade etti.