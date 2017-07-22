Suriye Acil Yardım ekipleri görev başında

Yaklaşık 7 yıldır devam eden savaşta Suriye’nin bir çok yeri yaşanmaz hale gelirken, ülke genelinde özellikle sivil halk hedef alınıyor. 2013 yılında kurulan İHH Suriye Acil Yardım ekiplerinin müdahale ettiği olayların başında göçler, hava-kara saldırıları, enkazlar, trafik kazaları, yangın ve doğal afetler geliyor. İHH Suriye çalışmalarını yürüttüğü Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’nın karşısındaki Babüsselam Sınır Kapısı ve Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı’nın karşısındaki Babülhava Sınır Kapısı’nda oluşturulan 31 kişilik ekip, profesyonel eğitmenlerden arama kurtarma, ilk yardım, KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ile mücadele gibi eğitimleri alarak savaş ortamında yaşanacak sıkıntılara karşı müdahalede bulunuyor.

Acil yardım ofislerinin 7 gün 24 saat açık bulunduğu bölgelerde acil durumlara müdahalede bulunulması için 2 ambulans, 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri hazır bekliyor.

"Bu sene 650 olaya müdahale ettik"

Suriye’de başlayan savaşın ilk gününden bu yana birçok olaya müdahale ettiklerini belirten Acil Yardım Ekibi Sorumlusu İshak Aka "Ambulans, itfaiye ve arama kurtarma birimlerinden oluşuyoruz. Bizler eğitimimizi İHH aracığıyla İstanbul’dan gelen profesyonel hocalardan aldık" dedi.

Aka, "Suriye Babuselam ve Babulhava’da kurduğumuz 30 kişilik arama-kurtarma ekibimizle bu sene yaklaşık 650 olaya müdahale ettik. Bunla birlikte binlerce insana acil yardımında bulunduk" ifadelerini kullandı.

"Kimyasal saldırılara hazırlıklıyız"

Olası kimyasal saldırılar hakkında da açıklama yapan İshak Aka şu ifadeleri kullandı:

"Kimyasal saldırılarda hayatta kalma eğitimleri aldık. En son Han Şeyhun (İdlib) bölgesindeki kimyasal saldırıda Cilvegözü Sınır Kapısı’na gelen yaralıları taşıdık. Bunun yanında dezenfekte işlemini uygulayarak yaralıların gazdan arınmalarını sağlayarak Türkiye’ye geçmelerini sağladık" diye konuştu.

Suriye’de yaşamın sürdürülebilmesi için çalışmaların tüm hızıyla devam edileceğini aktaran Aka, "İnşallah tüm ekibimizle beraber 7/24 çalışmalarımızı ara vermeksizin sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Bugüne kadar birçok afet ve savaş bölgesinde hizmet veren İHH İnsani Yardım Vakfı Acil yardım ekibi Suriye genelinde yapılan sivil savunma eğitimleriyle birlikte basit hatalardan dolayı yaşanan can kayıplarının önlenmesini hedefliyor.