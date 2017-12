Sürgüne mahkûm edildi

Bugün, bir milletin varoluş mücadelesinin destanını kaleme alan “İstiklal Şairimiz” Mehmet Akif Ersoy’un 81. vefat yıl dönümü. Akif, kurtulması için büyük mücadele verdiği topraklarda rahat bırakılmayarak, adeta sürgüne mahkum edilmişti.

Müslüman Anadolu milletinin yaşama gayesini en net biçimde özetleyen İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u ebediyete hicretinin yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Milletimizin kurtuluş reçetesinin İslam’ın ipine mutlak manada sarılmaktan geçtiğine inanan Akif, bu düşüncesini 1921 yılında kaleme aldığı İstiklal Marşı’nın her bir satırına nakşetti. Sadece bir milletin değil, koca bir ümmetin sembol şahsiyeti haline gelen Akif, kurtulması için büyük mücadele verdiği topraklarda rahat bırakılmayarak adeta sürgüne mahkum edildi. 1925 yılında Türkiye’yi terk etmek zorunda bırakılan Akif, tam 11 yıl boyunca Mısır’da türlü zorluklarla mücadele ederek yaşadı. Ölümünden kısa bir süre önce yurda dönen Akif, 27 Aralık 1936’da ebedi aleme göçtü. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir millete hakikat adına umut muştulayan, “Tek dişi kalmış canavar” misali üzerimize çullanan yedi düvele karşı mücadele ruhu aşılayan, Anadolu topraklarının sonsuza kadar İslam’ın yurdu olarak kalacağını gür bir seda ile kainatın her bir noktasına haykıran İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ‘u ebedi aleme uğurlayışımızın üzerinden 81 koca yıl geçti. Eserlerinde sürekli olarak işaret ettiği Asım’ın Nesli’nin yetişmesine büyük önem veren Akif, bir milleti küfrün karanlığında boğmak isteyenlerin de korkulu rüyası oldu. Her zaman haktan ve hakikatten yana tavır alan Akif, sürgünde yaşadığı 11 yıl boyunca bile mümtaz kişiliğinden tek bir ödün vermedi. Öyle ki istese milyonlar kazanabileceği İstiklal Marşı’nı “Milletimin olmuştur” diyerek bastırdığı eserlerinin içine bile almadı.

RESMİ TÖRENİ MİLLET DÜZENLEDİ

Ömrünün son demlerinde milleti tarafından unutulmadığını gören Akif, bahtiyar bir şekilde 27 Aralık 1936 yılında İstanbul’da Allah’a olan can borcunu ödedi. Bir milletin destanını yazan isme bizzat milletin kendisinin resmi tören düzenlediği ve tabutunu Türk bayraklarıyla sarmaladığı Akif, çoğunluğu üst düzey entelektüel isimlerin, üniversite öğrencilerin ve halkın katılımıyla Beyazıd Cami’inde cenaze namazı kılındı. Destanımızın şairi daha sonra on binlerce sevenini omuzlarında destan gibi bir uğurlamayla Edirnekapı mezarlığına defnedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 81’inci yılı nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan “İstiklal ve istikbal mücadelemizin en çetin geçtiği dönemlerinde bağımsızlık fikrini İslam coğrafyasına taşıyan Mehmet Akif Ersoy, dünyadaki tüm Müslümanların kalplerinin bir ve beraber atması için mücadele vermiştir” ifadesini kullandı.

MEHMET AKİF ERSOY KABRİ BAŞINDA ANILDI

İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 81. yılında İstanbul’daki mezarı başında anıldı. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve Sultangazi Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin beraber organize ettiği, Ersoy’un mezarının bulunduğu Edirnekapı Şehitliği’nde düzenlenen program, İstiklal Marşı ile başladı. TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un vefat yıldönümü nedeniyle öğrencilerle, edebiyatçılarla, şairlerle birlikte yad etmek için toplandıklarını belirterek, “Mehmet Akif, her yanıyla bir ahlak abidesidir. Şiirleri, hayatı, yazdıkları ve yaşadıklarıyla topluma öncü ve önder olmuş bir şahsiyettir” değerlendirmesinde bulundu.