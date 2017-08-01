''Süresiz Yoksulluk Nafakası'' TBMM gündeminde

Geçtiğimiz günlerde sıkça tartışılan ve hukukçuların da karşı çıktığı ’Süresiz Yoksulluk Nafakası’ TBMM gündemine taşındı. Gelen şikâyetler üzerine konuyu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’na ileten TBMM konunun araştırılması talebinde bulundu. ’Yoksulluk Nafakası’ olarak nitelendirilen süresiz nafakanın anayasaya aykırı görülmediğini kaydeden Adalet Bakanlığı, nafaka ödenmesinde, ’kusurlu olma’ şartının aranmadığı, ödeme konusunda kadın veya erkeğe cinsiyet ayrımı yapılmadan nafaka bağlanabileceğini ifade etti.

Erkekler de nafaka isteyebilir

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise, yoksulluk nafakasından daha çok kadınların yararlandığını belirterek ancak kusuru kadından ağır olmayan erkeklerin de ihtiyacını ispat etmesi halinde yoksulluk nafakası isteyebildiğini kaydetti. Bakanlık ayrıca her koşulda yoksulluk nafakasının süresiz olarak ödenmesinin doğru bir yol olmadığını vurgulayarak, insanların yapmış olduğu bir davranıştan dolayı ömür boyu sorumlu tutulmalarının insaflı bir davranış olmadığı açıklamasında bulundu.

TBMM’nin bu talebinden kısa bir süre önce, nafaka ödeme kriterlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği konusunda görüş bildiren Avukat Cevat Kazma, evliliklerde çocuğun olmaması durumunda kadının kendini maddi anlamda toparlayabileceği sürenin dolmasının ardından nafakanın kesilmesi gerektiğini belirtti.

Batı’daki uygulamalar örnek alınmalı

Kişilerin boşanması sonucunda bir insana ömür boyu nafaka ödenmesinin tüm yaşamı ipotek altına almak olduğunu belirten Kazma, batıdaki uygulamaların bu şekilde olmadığını belirterek; "Örneğin Belçika’da yoksulluk nafakasının süresi evlilik süresini geçemiyor. Hollanda’da ise 5 yıldan az süren evliliklerde nafaka evlilik süresiyle sınırlı, 5 yılın üzerindeki evliliklerin boşanmayla sonuçlanması halinde ise nafaka yükümlülüğü en fazla 12 yıl sürüyor. Bu uygulamalar göz önüne alınarak en kısa zamanda ülkemizde de adaletli bir şekilde yeni düzenleme getirilmesi gerekiyor" dedi.