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Sürekli yorgun kalmak hissi sinüzit olabilir

Yüz çevresinde bitmek bilmeyen bir baş ağrısı nefes almayı zorlaştıran rahatsız edici burun tıkanıklığı eğer tüm bu bulgular size de tanıdık geliyorsa sizde de sinüzit olabilir.

11 Şubat 2018 Pazar 10:41
Sürekli yorgun kalmak hissi sinüzit olabilir

Sinüzit ise yüz kemiklerinin içerisindeki boşlukların iltihaplı doku ile dolmasından ortaya çıkan hastalık çeşitidir. En çok Kasım ayından Mart- Nisan aylarına kadar olan dönemde meydana çıkar.

Sinüzitin belirtileri nelerdir?

Bir haftadan fazla devam eden nezlelerin büyük çoğunluğu sinüzit işaretidir.

Erişkinlerde burun tıkanıklığı, sarı-yeşil burun ve geniz akıntısı, yüz-diş-göz ağrısı ve öksürük en çok gözlemlenen bulgulardır.

Çocuklarda inatçı öksürük ve geniz akıntısına bağlı kusma.

Tüm yaş gruplarında kısmen daha az rastlanan bulgular; ateş, yorgunluk, ağız kokusu, koku alma duyusunda azalma, boğaz ağrısı, bazen ses kısıklığıdır.

Rahatsızlığın devamı sırasında ortaya çıkan alın ve gözde ağrılı şişlikler, çift görme ve genel durum bozukluğu da sinüzit bulgularıdır.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 10:41
  1. Sinüzit
  2. geniz akıntısı
  3. öksürük

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