Sürekli yorgun kalmak hissi sinüzit olabilir

Sinüzit ise yüz kemiklerinin içerisindeki boşlukların iltihaplı doku ile dolmasından ortaya çıkan hastalık çeşitidir. En çok Kasım ayından Mart- Nisan aylarına kadar olan dönemde meydana çıkar.

Sinüzitin belirtileri nelerdir?

Bir haftadan fazla devam eden nezlelerin büyük çoğunluğu sinüzit işaretidir.

Erişkinlerde burun tıkanıklığı, sarı-yeşil burun ve geniz akıntısı, yüz-diş-göz ağrısı ve öksürük en çok gözlemlenen bulgulardır.

Çocuklarda inatçı öksürük ve geniz akıntısına bağlı kusma.

Tüm yaş gruplarında kısmen daha az rastlanan bulgular; ateş, yorgunluk, ağız kokusu, koku alma duyusunda azalma, boğaz ağrısı, bazen ses kısıklığıdır.

Rahatsızlığın devamı sırasında ortaya çıkan alın ve gözde ağrılı şişlikler, çift görme ve genel durum bozukluğu da sinüzit bulgularıdır.