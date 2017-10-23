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Sürekli yaz saati uygulaması için flaş gelişme

Bakan Albayrak tarafından devam edeceği açıklanan sürekli yaz saati uygulaması Torba Yasa'ya eklendi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 15:41
Sürekli yaz saati uygulaması için flaş gelişme

Enerji Bakanı Berat Albayrak tarafından devam edeceği açıklanan yaz saati uygulaması TBMM’de görüşmeleri devam eden torba tasarıya eklendi. Sürekli yaz saati uygulaması yasa ile hayata geçirilecek.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yaz saati uygulamasını sürekli hale getiren Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 15:41
  1. Berat Albayrak
  2. yaz saati uygulaması
  • tuzcutuzcu19 sa önce
    Uymayanların cezası ne olacak....5-15 yıl arası hapis falan diye yazılsın da torbaya koyarken unutulmasın....Evet diyenler, demeyenler....Memleket meselesi bu...Evetttt
  • tuzcutuzcu20 sa önce
    Her işimiz mahkemelik....21 kasım 21 mart tarihleri arasında işe bir saat geç başlıyor ve geç bırakacağız arkadaşlar diyen tek bir amir yok....Milleti baykuş gibi çalıştırıyorlar....Özel sektör dahil amir kalmamış memlekette...Olmuyor efendim sıkıntılı bir konu bu...Yok ya....Anayasanın değişmesi mi lazım yoksa....Vayarkadaş memlekete bak....
  • AdbullahAdbullah20 sa önce
    Seviyoruz seni bakanım, bu uygulamaya karşı çıkan FETÖcüdür, o kadar.

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