Sürekli yaz saati uygulaması için flaş gelişme

Enerji Bakanı Berat Albayrak tarafından devam edeceği açıklanan yaz saati uygulaması TBMM’de görüşmeleri devam eden torba tasarıya eklendi. Sürekli yaz saati uygulaması yasa ile hayata geçirilecek.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yaz saati uygulamasını sürekli hale getiren Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti.