Sürekli kaos peşinde... FETÖ'nün Suriyeli provokasyonu

Türkiye, devleti ve milletiyle iç savaştan kaçan Suriyelileri tarihte görüşmemiş bir fedakarlıkla ev sahipliği yaparken, önceki gün Ankara örneğinde olduğu gibi küçük grupların karıştığı olaylar, tüm mültecileri ve hükümeti hedef alan provokasyona dönüştürülmek istendi. Ankara'da önceki akşam saatlerinde bir Suriyeli grubun iki Türk genci darp ettiği iddiası gerginliğe yol açtı.

FIRSAT BİLDİLER

Küçük çaplı gerginliği fırsat bilenler sosyal medyada "Suriyeliler ülkesine gitsin" kampanyası başlattı. Diğer yandan ise mültecilerin sözde haklarını savunan FETÖ'cüler, hükümeti hedef alan saldırılarına başladı. Ankara Valisi Ercan Topaca, olayla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Yenimahalle ilçemizde büyük olaylar olduğu konusunda asılsız haberler yayılmaktadır. Gençler arasında küçük bir tartışma yaşanmıştır. Demetevler Parkı'nda, gençler arasında çıkan tartışmada, Iraklı bir Türkmen hafif yaralanmış ve tedavisi yapılarak taburcu edilmiştir. Sosyal medyada provokasyon amacıyla yayınlanan yalan haberlere itibar edilmemesini, polisin uyarı ve ikazına uyulmasını istirham ederim" dedi.

PARALELLER DEVREDE

Türkiye düşmanlığı ve FETÖ sözcülüğüyle bilinen isimlerin de Ankara'daki olayları sosyal medyada provoke etmeleri dikkati çekti. Amberin Zaman gibi isimler, sosyal medyadaki hesaplarında Ankara'daki olaylar üzerinden hükümeti hedef alan paylaşımlar yaptı.