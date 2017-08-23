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Sürekli inkar ediyordu: Görüntüler izletilince...

Akıncı Üssü davasında yargılanan ve FETÖ'cü olduğunu her fırsatta inkar eden Hakan Evrim' görüntüleri izlettirildi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 14:57
Sürekli inkar ediyordu: Görüntüler izletilince...

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı aynı davada, darbe girişimi gecesi alıkonulan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a, "Sizi kanaat önderimiz (Fetullah Gülen) ile görüştürebiliriz" diyen eski 4. Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Evrim savunmasına bugün de devam edildi.

Sabah'ın haberine göre; Duruşmalarda FETÖ'nün darbe girişimindeki rolünü inkar eden Hakan Evrim’e bugünkü duruşmada şok görüntüler izlettirildi.  Görüntülerde darbenin sivil imamlarından Kemal Batmaz ile Hakan Evrim arasında ilginç diyaloglar yer alıyordu.

15 Temmuz darbesinin merkezi Akıncı Üssü davasından143. filoda koridoru görüntüleri izlettirildi.

HAKAN EVRİM İLE SİVİL İMAM KEMAL BATMAZ'IN SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİ

Görüntülerde Hakan Evrim'in FETÖ imamı Kemal Batmaz ile konuşarak darbenin yönetim merkezinde gazinoya gittiği görülüyor. Yine görüntülerde darbenin sivil imamlarından Kemal Batmaz'ın Hakan Evrim'in arkasından koşarak yetiştiği ve tekrar konuşarak darbenin yönetim merkezine birlikte gittikleri görüntüler var.

Hakan Evrim'in, birçok pilota talimat yağdırdığı görüntüler de kayıtlara geçen ve izletilen videolar arasında. Evrim darbeye dahli konusunda günlerdir inkar eden ifadeler veriyordu. Görüntüler konusunda bir açıklama yapmak istemeyen Hakan Evrim, çelişkili ifadeler vererek FETÖ'nün talimatları doğrultusunda darbe davasını sulandırmaya devam etti.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 14:57
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