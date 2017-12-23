Sürecin tüm cuntacılarına dava açılsın

28 Şubat sürecinin askeri kanadının müebbetle yargılanmasının talep edilmesi akıllara diğer işbirlikçilerini getirdi. Medya, siyaset, iş dünyası, hukuk camiasındaki vesayet odaklarının girişimiyle Müslümanların öz yurtlarında üvey evlat muamelesi gördükleri 28 Şubat sürecinin topyekun olarak tarihe gömülmesi darbeye destek veren bütün kesimlerin hukuk nezdinden hesap vermesinden geçiyor.



SİVİL-ASKER AYRIMI YAPILMASIN



Akit’e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, “Sivil ayağının da mutlaka cezalandırılması gerekiyor” dedi. 28 Şubat sürecinde medyanın rolüne de değinen Metiner, şöyle devam etti: “İş dünyasında sürece destek veren unsurların mutlaka cezalandırılması gerekiyor. Hukuken hesabının sorulması gerekiyor. 28 Şubat’ın bütün unsurlarından hesap sorulmadıkça adalet tesis edilmiş olmaz.”



GÜRÜZ, ALEMDAROĞLU VE DİĞERLERİ



Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya da, şunları dile getirdi: “Medyası, İş dünyası, siyasi kadroları, askeri hep beraber bu işi yönettiler. Kemal Gürüz, Kemal Alemdaroğlu, Hüsamettin Cindoruk, Ertuğrul Özkök’ü ile Doğu Perinçek’i unutmayalım mesela. O sürece iştirak etmiş olan herkes hesaba çekilmeli. Ellerine fırsat geçse aynı zulümleri uygularlar. Bu nedenle topyekun hukuksal olarak hesap sormak şart.”



DOĞAN’IN YÜZKARASI MANŞETLERİ



Süreçte medyanın aktif rol aldığını belirten Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş, ise şunları ifade etti: “Camide bile namaz kılınmasını istemeyecek yayınlar yapıyorlardı. Doğan medyası sürecin en aktif katılımcısıydı. ‘Gerekirse silah bile kullanırız’, ‘İş silahsız kuvvetlere kaldı’ ve Erbakan Haca’ya yönelik yüz karası manşetleri asla unutulmayacak. Hâlâ ortaya çıkıp pişkin pişkin sırıtıyor olsalar da insan hak ve hürriyetlerine zerre kadar saygısı olmadıklarını apaçık göstermişlerdir.”



MÜSLÜMANA KOMPLİKE SALDIRI



Gazeteci-Yazar ve aynı zamanda sürecin mağdurlarından Şükrü Sak ise şöyle konuştu: “Müslümanlara karşı yapılan bu saldırı, çok organize ve komplike bir saldırıydı. 28 Şubat darbecilerinin yargılanması önemli bir gelişme tabii ki Türkiye açısından. Ama herkesin bildiği gibi, bu darbenin bir sivil ayağı, bir medya ayağı bir polis ayağı var. Hepsinden hesap sorulmalı.”



BRİFİNGLİ HUKUK KARARLARI



Avukat Ali Osman Bağırgan da şunları dile getirdi: “Brifingli yargı kararları hukuk adına utanç vericiydi. Hukuk adamlarının böyle bir şeye karışmış olması affedilemez. Affedilmemelidir de. Dönemin paşalarının önünde el pençe divan durarak aldıkları emirleri hukuk adına mazlum vatandaşlarımızın üzerinde uygulayanlar da bu işin bir parçasıdır ve mutlaka hesap sorulmalıdır.”

HARUN SEKMEN / İSTANBUL