Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

''Süreci Rum tarafı sabote etti''

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Sürecin başarısızlığı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in raporunda doğru biçimde yansıtılmadı” dedi.

26 Ekim 2017 Perşembe 17:39
''Süreci Rum tarafı sabote etti''

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Uluslararası Diplomatlar Birliği’nin (UDB) Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spectrum Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Bir Adım Önde” zirvesinde yaptığı açıklamada Kıbrıs Konusunda önemli mesajlar verdi.

Akıncı, “Kıbrıs sorununda aynı şeyleri yaparak bir sonuç beklemek abestir. Bundan sonra Crans Montana öncesi bir durumun tekrarını beklemek mümkün değil ve Rum tarafında da bir anlayış değişimine ihtiyaç var” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ın AB değerlerini benimseyen laik ve demokratik bir toplum olduğunu ifade eden Akıncı, AB nimetlerinden Güney Kıbrıs’ın yaralandığını, Kıbrıs Türklerine yapılan mali yardımların ise devede kulak kaldığını söyledi. Akıncı, Crans Montana Zirvesi’nin sonuçsuz kalmasının ardından, Rum tarafının engellemeleri sonucu, Kıbrıs Türk kurumlarının AB standartlarına yaklaşmasını sağlayan Ad-Hoc Komitesi’nin çalışmalarının durduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 17:39
  1. KKTC
  2. Crans Montana
  3. AB
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsat kaymakamı açığa alındı
    1. Samsat kaymakamı açığa alındı
    2. Termosifondan çıkanlar şaşkına çevirdi
    3. Yayla evlerinde gıda maddesi..
    4. Peşmerge oraya girdi, Irak güçleri ile..
    5. AK Parti'de istifa
    6. Elazığ Ağın İlçe Kaymakamı FETÖ'den..
    7. Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener yorumu
    8. Tam 43 pas yapıp gol attılar
    9. Define kazısı yaparken kayanın altında..
    10. Rahmini dışarı çıkarıp bebeği ameliyat..
    11. Sarımsak yiyince vücudumuzda bakın..
    12. Metin Topuz'un o görüntüleri ortaya..
    13. Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
    14. Somali Başbakanı: Kardeşlerimiz..
    15. 'Bize neden sıra gelmiyor' dedi,..
    16. Yandex navigasyondan ilginç öneriler
    17. Yaralı tavuğunu hastaneye götüren koca..
    18. Dortmundlu futbolcudan fantastik gol
    19. ABD: Esed'siz bir Suriye istiyoruz
    20. Son model Ford'un kaza testinden geçişi
    Tahliye sonrası ilk tweetler… ‘Sattınız beni…’
    Tahliye sonrası ilk tweetler… ‘Sattınız beni…’
    Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
    Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
    Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
    Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
    Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
    Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
    Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz
    Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.10.2017
    Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
    Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
    Kilo vermek için 5 altın kural
    Kilo vermek için 5 altın kural