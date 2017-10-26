''Süreci Rum tarafı sabote etti''

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Uluslararası Diplomatlar Birliği’nin (UDB) Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spectrum Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Bir Adım Önde” zirvesinde yaptığı açıklamada Kıbrıs Konusunda önemli mesajlar verdi.

Akıncı, “Kıbrıs sorununda aynı şeyleri yaparak bir sonuç beklemek abestir. Bundan sonra Crans Montana öncesi bir durumun tekrarını beklemek mümkün değil ve Rum tarafında da bir anlayış değişimine ihtiyaç var” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ın AB değerlerini benimseyen laik ve demokratik bir toplum olduğunu ifade eden Akıncı, AB nimetlerinden Güney Kıbrıs’ın yaralandığını, Kıbrıs Türklerine yapılan mali yardımların ise devede kulak kaldığını söyledi. Akıncı, Crans Montana Zirvesi’nin sonuçsuz kalmasının ardından, Rum tarafının engellemeleri sonucu, Kıbrıs Türk kurumlarının AB standartlarına yaklaşmasını sağlayan Ad-Hoc Komitesi’nin çalışmalarının durduğunu söyledi.