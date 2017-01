Sürdürülebilir dünya için enerji tasarruflu teknolojiler şart

Dünya genelinde yeniliklerle daha aydınlık bir gelecek yaratmak için çalışan Mitsubishi Electric’in Türkiye Başkanı Masahiro Fujisawa, doğal kaynakların verimli kullanılması konusunda farkındalık yaratmak amacıyla her yıl Ocak ayının ikinci haftasında kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında enerji verimliliğinin önemine dikkat çekti. Mitsubishi Electric’in tüm çalışmalarında sürdürülebilir dünyanın önündeki en önemli engelin iklim değişikliği olduğu bilinciyle hareket ettiğinin altını çizen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Masahiro Fujisawa, şu açıklamalarda bulundu;

“Günümüzde enerji tasarrufu ve çevre bilinci giderek gelişiyor. Tüketiciler bu konularda çok daha hassas davranarak çok tüketmek yerine kaliteli, enerji verimli ve çevreye duyarlı ürünleri satın almaya yöneliyorlar. Tüketicilerin çevre dostu ürünleri tercih etme, tüketim davranışlarında kısa dönemli düşünceden uzun dönemli düşünmeye yönelme, daha düşük risk içeren ürünlere odaklanma gibi çevreye duyarlı bir tutum içerisinde olmaları işletmeleri de rekabet açısından büyük ölçüde etkiliyor. Enerji tüketimini ve ambalaj atığını azaltarak maliyet tasarrufu da sağlanabiliyor. Çevreci ürünlerin yarattığı katma değer ve rekabet avantajı, şirketler için yeni fırsatlar ve yeni yatırım alanlarını beraberinde getiriyor.”

“Çevresel duyarlılığı teşvik etmeyi amaçlıyoruz”

Mitsubishi Electric’in her adımında öncü bir yeşil şirket olarak yol aldığını ifade eden Masahiro Fujisawa, sözlerini şöyle sürdürdü; “Mitsubishi Electric’in 100. yıldönümü olan 2021 yılı hedeflerimiz ve “Eko Değişim” (Eco Changes) felsefemiz doğrultusunda; düşük karbon salınımı, geri dönüşüm, israfı azaltma, biyo-çeşitliliğe saygı duyma konularında bilinç artışı sağlamayı ve çevresel duyarlılığı teşvik etmeyi amaçlıyoruz. 2021 hedeflerimiz paralelinde, karbon salınımını düşürmeye yardımcı olmak için ürün kullanımından kaynaklanan CO 2 salınımını 2001 mali yılına kıyasla yüzde 30 oranında azaltmayı amaçlıyoruz. Bunun için de enerji tasarruflu yenilikçi ürünler geliştirerek bunların kullanımını yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Sürdürülebilir büyümenin bir ön koşulu olarak, Mitsubishi Electric bünyesindeki üretimden kaynaklanan CO 2 salınımını da 1991 mali yılına göre yine yüzde 30 oranında azaltmayı hedefliyoruz.”

“Yüksek enerji tasarruflu ürün ve sistemler geliştiriyoruz”

Günümüzde sınırlı kaynakları verimli kullanarak enerji tüketimini azaltmaya ve düşük karbon toplumu yaratmaya yönelik girişimlerin gittikçe daha değerli hale geldiğini belirten Fujisawa, “Biz de bu noktada Mitsubishi Electric olarak, toplumun güvenli, emniyetli ve konforlu yaşam tarzına yönelik ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken aynı zamanda yüksek enerji tasarrufu performansı sunan ürün ve çözümler geliştiriyoruz” dedi.

“Sanayide enerji verimliliği ile maliyetleri azaltıyoruz”

Mitsubishi Electric’in tüm iş kollarında enerji verimliliğinin en önemli konulardan biri olduğunu vurgulayan Fujisawa, markanın sanayiye yönelik çalışmaları ile ilgili şu bilgileri verdi; “İleri teknolojiye sahip kullanıcı dostu ve uzun ömürlü otomasyon çözümlerimiz ile işletmelerde ve projelerde ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyor ve maliyetleri azaltıyoruz. Ürün kullanımındaki karbondioksit salınımını ve üretimdeki total emisyonu azaltıyor, hız kontrol ve aydınlatma kontrol sistemi uygulamalarında tasarruf sağlıyoruz. Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konseptimiz [email protected] ile fabrikalara çok daha hızlı ve verimli üretim imkanı sunuyor, bu sayede enerjiden de tasarruf etmelerine imkan tanıyoruz. Tüm bu nedenlerle enerji verimli ve çevre dostu tesislerin otomasyon sistemleri için iddialı bir çözüm ortağıyız.”

Dünyanın ilk hibrid iklimlendirme sistemi

Mitsubishi Electric’in konut, ofis ve endüstriyel klima sistemlerinde de dünyadaki lider markalardan biri olduğunu hatırlatan Fujisawa, sözlerini şöyle sürdürdü; “Çok farklı iklim koşulları için çözümler üretmekle kalmayıp, aynı zamanda sistem ömrünü tamamlayana kadar çevreye dost bir yaklaşımla maksimum enerji tasarrufu sağlayacak sorunsuz bir performans sunmayı hedefliyoruz. Tüm klimalarımız ısıtma ve soğutmada Sezonsal Verimlilik Kriterleri’ne göre A, A+, A++ veya A+++ enerji sınıfında yer alıyor. Dünyada bir ilke imza atarak hibrid sistemleri iklimlendirme sektörüne kazandıran markamız, bu sayede yüksek enerji tasarrufu ve ideal konforun yanı sıra kolay ve düşük maliyetli montaj avantajı sunuyor. Mekan ısıtmasında enerjinin su kullanılarak aktarıldığı, ısı geri kazanımlı, eşzamanlı ısıtma ve soğutmayı sadece iki borulu bir alt yapı ile sunabilen dünyadaki ilk sistem olan “Mitsubishi Electric Hybrid City Multi Sistemler”, hem karbon salınımının hem de işletme giderlerinin azaltılmasında büyük katkı sağlıyor.”

Karbon ayak izini azaltan asansörler

Mitsubishi Electric’in tüm faaliyetlerinde olduğu gibi asansörlerinin üretiminden montajına kadar her aşamada çevreye duyarlı hareket ettiğini belirten Fujisawa; “Üretimde karbon ayak izinin azaltıldığı Mitsubishi Electric asansörleri, çağrı almadığında ya da binada trafik yoğunluğunun az olduğu zamanlarda kendini uyku moduna alarak kabinlerin aydınlatma ve fanlarını otomatik olarak kapatmasının yanı sıra bütün aydınlatmaların LED olarak uygulanması sayesinde de yüksek enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca son teknoloji grup kontrol sistemleri ile hem en yakın hem de en az enerji sağlayacak asansör çağrılara cevap veriyor. Bu sayede asansör trafiği etkilenmediği gibi yine enerji tasarrufu elde ediliyor” diyerek sözlerini tamamladı.