SUR YAPI Antalya için internetten 50 bin ön talep

Sur Yapı’nın Antalya’nın Kepez-Santral bölgesinde 1 milyon 300 bin metrekare alan üzerinde inşasına başlanan projesi için bugüne kadar 50 bin kişi dijital ortamdan bilgi almak için talepte bulundu.

Yaklaşık 19 bin konutun yer alacağı kentsel dönüşüm projesinde ilk etabın satışlarında ise sona yaklaşıldı. Yatırım değeri 8 milyar lirayı bulacak olan proje 8 yılda tamamlanacak. 69 ilden talep alan projenin içerisinde konut ve home ofis bloklarının yanı sıra kültürel alanlar, dev şehir parkı, okullar, kütüphaneler, sağlık tesisleri, spor tesisleri, oteller, alışveriş caddeleri ve alışveriş merkezi yer alacak. Ayrıca modern bir şehirde ihtiyaç duyulan ticaret, finans, alışveriş, nitelikli konut ve toplu ulaşım imkânları da hayat bulacak. Konutların yaklaşık 5 bini hak sahiplerine ait olup 2019 yılı sonuna kadar bunlar teslim edilecek.