'Şüphem var' diyen Şamil Tayyar'dan şok 'Hulusi Akar' iddiası: Darbe gecesi...
AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.22 Ekim 2017 Pazar 22:01
Habertürk gazetesinden Kübra Par'a konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın Hulusi Akar'la ilgili sorulara verdiği cevaplar şöyle:
15 Temmuz gecesine ait son görüntülere ilişkin açıklamanız ilginç. “Genelkurmay Başkanı’nın derdest edildiği görüntü nerede kardeşim?” demişsiniz. Görüntülerle ilgili kafanızda bir soru işareti mi var?
Genelkurmay Başkanı’yla ilgili şu ana kadar kamuoyuna yansıtılan iki görüntü var: Birisi fotoğraf, diğeri de canlı görüntü. İlk fotoğrafa baktığımızda, Genelkurmay Karargâhı’nın basamaklarından inerken arkadan çekilmiş olduğunu görüyoruz. O fotoğrafta elinin kolunun bağlanmadığını, elinde kepiyle rahat bir şekilde yürüdüğünü görüyoruz. İkinci görüntü ise dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler Paşa ile ilgili. Güler’in koridorda derdest edilmiş görüntüsü ve bir de uzakta başka birinin silüeti var. Bütün televizyon kanallarında başlık, “Hulusi Akar ile Yaşar Güler’in derdest edildiği görüntüler ortaya çıktı” şeklindeydi. Dikkatlice baktığımda oradan birinin geçtiğini, o kişi geçerken de o anda nöbette olan askerin ona selam verdiğini gördüm. Yani öyle rehin alınmış gibi bir hava yok. Diğer paşalarla ilgili her türlü görüntü net bir şekilde kamuoyuna yansıtılırken, Genelkurmay Başkanı’yla ilgili görüntüleri de verelim ki insanların zihinlerinde soru işareti kalmasın diyorum.
“15 Temmuz gerçek manada aydınlanırsa bugün kahraman dediklerimizin aslında darbenin içinde olduğunu göreceğiz” demişsiniz. Ne demek bu?
Kafamda soru işaretleri var ve bunlara cevap arıyorum. Genelkurmay Başkanı’nın bu darbeyi yapanlarla birlikte hareket ettiğini ve bunun başında olduğunu düşünmüyorum. FETÖ’cü subayların 15 Temmuz görevlendirmesine ilişkin, mahkemeye de intikal eden bir liste var. Bu listede Genelkurmay Başkanı’nın ve dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı’nın karşılığı boş bırakılmış. Bunlar muhtemelen darbe gecesi Genelkurmay Başkanı’yla görüşecekler, ikna ederlerse hareketin başına geçirecekler, ikna edemezlerse de tutuklayacaklardı. Zannediyorum FETÖ cuntası başlarına bir üst düzey komutanı getirmek istedi. Akıllarına ilk gelen de Genelkurmay Başkanı oldu. Bu talebi ilettiklerinde Genelkurmay Başkanı’nın tavrının ne olduğuyla ilgili çok çelişkili bazı bilgiler yansıyor. Bu hareketin içindeki isimlerden biri olan Mehmet Dişli’nin müzakereci olarak ilk aşamada Hulusi Paşa’ya gönderildiğini anlıyoruz. İçeri girip konuşuyor. Hulusi Paşa’nın yaveri Levent Türkkan, ifadesinde “Mehmet Dişli dışarıya çıkınca, paşa ‘Komutan ortada, girin içeri’ dedi” diyor. Dişli’nin “Komutan ortada” algısına yol açacak, Genelkurmay Başkanı’nın nasıl bir tepkisi oldu? Genelkurmay Başkanı’nın ifadesine baktığınızda, kendisine zorluk çıkarıldığını, itilip kakıldığını, boğazının sıkıldığını söylüyor. Eğer bunlar yaşanmış ise makam odasında eşyaların dağınık olması lazım. Halbuki dağınık değil. Savcı, “Ama odanızda eşyalar yerli yerindeydi. Böyle bir itiş kakış olduysa niye her şey derli toplu?” diye sorunca, Hulusi Paşa “Muhtemelen benden sonraki komutan için hazırlık yaptılar” diye cevap veriyor. Oysa biz darbecilerin eylem planına baktığımızda, darbe bildirisinin Genelkurmay Başkanı’nın odasında değil Akıncı Üssü’nde okunmak istendiğini görüyoruz. Hulusi Paşa’yı oraya götürüp bu arada delilleri karartmak için eşyaları yerlerine koymaları bana çok akılcı gelmiyor.
Açık konuşalım; Şamil Tayyar, “Hulusi Akar o gece kararsız kaldı, taraf değiştirebilirdi” şüphesi mi taşıyor?
Evet, böyle bir şüphem var. Genelkurmay Başkanı’nın ilk aşamada ya Başbakan’ı ya da Cumhurbaşkanı’nı araması gerekirdi ama aramadı. Sabah 08.30’a kadar bir irtibatı yok. Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Akın Öztürk’ün ifadelerine baktığımızda, “Eli kolu bağlı değildi ve odasında çay içiyordu” dediklerini görüyoruz. “Televizyon izledik” diyorlar. Saat 04.00’ten itibaren durumun biraz daha karıştığını görüyoruz. 04.00, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın İstanbul’a inip halkın karşısına çıktığı saat. İster istemez sorulara cevap bulamayınca, “Komuta kademesi 04.00’e kadar bir durumu mu gözetledi?” diye merak ediyor insan...
‘CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN BİR BİLDİĞİ VAR’
Peki, Şamil Tayyar’ın merak ettiği bu soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım merak etmiyor mu?
Sayın Cumhurbaşkanı’mızın da açıkçası o geceyle alakalı benzer soruları sorduğunu ve bunlara cevap aradığını düşünüyorum. Bir kısmını da biliyorum. Zannediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bir bildiği var. Burada konuşmam doğru olmaz ama bir gün bunu tavırlarıyla, kararlarıyla mutlaka kamuoyuna yansıtacaktır. Tayyip Bey kendisine ihaneti asla unutmaz. Doğru zamanı beklediğini düşünüyorum.
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köprü yol yap 1 sa önce tayar onla bunla uğraşmak. her baba yiyi din karı deyil boynuna iptakmak boynundaki ip izine bak Kocasolak2 sa önce Şamil bu konu ulu orta konuşulacsk bir konu değil, doğru olduğu kesin dahi olsa.... Sen neyin peşindesin? Ulu orta konuşarak ne yapmaya çalışıyorsun? Hükümetin bir vekili bu konuyu içerde konuşup dışarı sızdırmaması gerek. Fetösavar2 sa önce Kim o bilmiyorum kastettiğin ama abd deki şeytanı çok önceden biliyorduk. İmza. Başörtüsü teferruattır yazısını okuyan garip müslüman. İmza. Kitaplı kaferler cennete girecek yazısını okuyon gurbetçi türkler...imza. biraz okumasını seven aklı alınmamış müslüman... Fetösavar2 sa önce Canı yanmış herkes savunucusuydu. Çünkü bu millet darbeci askarlerden çok çekti. Erganekon da 15 temmuz da darbeci kanaldır. Çetin doğan çok mu ikaatkardı ya da başbakana küfür eden paşa çok mu masum. Ya da 312 genaralin birleşip dava açması çok mu normal. Ya da her allahın günü omzu kalabalık birisinin çıkıp irtica gericilik orta çağ karanlığı araplaşma dinci köktendinci turbanlı. ..demesi iyi miydi. Senay3 sa önce En kritik zamanda en buyuk fitne pesinde bir adam .senden akillisi yok muydu piyasaya suruldunzamanlaman kotu niyetinin delilidir tayyar bey.se Alikoc3 sa önce Samil tayyar bende senden supheleniyorum ergenekonun atesli savunucusu sendin Mehmet4 sa önce Şamil Tayyar ismini bile ağzıma almak istemiyorum zamanında fetöye laf söyletmezdin.İkinci Hüseyin Gülerce de sensin iddia ettiğin gibi çok şey biliyorsaneğer fetöyü niye zamanında deşifre edemedim fetöye hiç laf ettiriyordu.Bari sus.Hulusi Akar la uğraşmadan önce bir kendine bak. Memati4 sa önce Tayyar sen işine bak. Komutanımızı rahat bırak. Reisle arasına nifak sokma Tc4 sa önce Sayın tayyar, sayın Bahçeli ne demişse ona bak. Bu vakit birlik vaktidir. Kahraman ordumuzà destek olmak vaktidir. Haklılık payın olsa bile. Ki ben öyle düşünmüyorum. O penis itleri böyle istiyor zaten. Bu tartışmanın faydası onlara. İyi düşünesin sn tayyar.. Nokta5 sa önce Sahi idam getirecekti hükümet. Ne oldu o iş.