Şüpheli zırhlı araçtan silah çıktı
Yol kontrolünde durdurulan araçtaki 7 kişi gözaltına alındı ve 1 pompalı tüfek ile tabanca ele geçirildi31 Aralık 2017 Pazar 08:41
Aydın'da yol kontrol kontrolünde durdurulan zırhlı minibüste yapılan aramada 1 pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın-Muğla karayolu uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri zırhlı bir minibüsü durdurdu.
Olay yerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Narkotik köpeği destekli yapılan aramada 1 pompalı tüfek ve tabanca, bu silahlara ait fişek ve mermi ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.Hakkında adam yaralamadan aranma emri bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.