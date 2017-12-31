Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şüpheli zırhlı araçtan silah çıktı

Yol kontrolünde durdurulan araçtaki 7 kişi gözaltına alındı ve 1 pompalı tüfek ile tabanca ele geçirildi

31 Aralık 2017 Pazar 08:41
Şüpheli zırhlı araçtan silah çıktı

Aydın'da yol kontrol kontrolünde durdurulan zırhlı  minibüste yapılan aramada 1 pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi, 7 kişi  gözaltına alındı. 

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın-Muğla  karayolu uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri zırhlı bir minibüsü  durdurdu.

Olay yerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Narkotik köpeği destekli yapılan aramada 1 pompalı tüfek ve tabanca,  bu silahlara ait fişek ve mermi ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele  geçirildi.Hakkında adam yaralamadan aranma emri bulunan 2 kişinin de aralarında  bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 08:41
  1. Aydın
  2. Muğla
  3. son dakika
  4. Zırhlı araç
  5. şüpheli araç
  6. araçta silahlar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'ın ziyaretinde ilginç ayrıntı: Sudanlı genç bir anda çıkıp...
    1. Erdoğan'ın ziyaretinde ilginç ayrıntı:..
    2. Ozan Tufan krizinde gerçek ortaya çıktı
    3. Katil İsrail bu kez orayı vurdu
    4. Oğuzhan Özyakup: Cenk ile konuştum..
    5. Kastamonu’da düğünde iki grup arasında..
    6. Sakarya'da otomobile pompalı tüfekle..
    7. Anlayışı kıt olanlara tane tane izah..
    8. İran'da göstericiler valiliği ele..
    9. TSK düğmeye bastı! 43 bin kişi alınıyor
    10. Şüpheli zırhlı araçtan silah çıktı
    11. Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil..
    12. Maltepe’de tekerlekli sandalyedeki..
    13. İstanbul'da operasyon: Çok sayıda..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan..
    15. Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
    16. FETÖ'de rezaletler bitmiyor: Kızlara..
    17. Türkiye İslam dünyasının sesi olmaya..
    18. Fatih Camii Beyhan Yıldızhan Kız..
    19. 13 milyar dolarlık fon Türkiye'yi..
    20. Bursa'da Mekke'nin Fethi'nin 1387'nci..
    Ülke karıştı! Güvenlik tamamen orduya geçti...
    Ülke karıştı! Güvenlik tamamen orduya geçti...
    Abdullah Gül'den AK Parti'den gelen eleştirilere cevap
    Abdullah Gül'den AK Parti'den gelen eleştirilere cevap
    Meral Akşener hakkında bomba yorum
    Meral Akşener hakkında bomba yorum
    İran sınırında dikkat çeken görüntü!
    İran sınırında dikkat çeken görüntü!
    Tüm dengeler değişecek! Milli ordu kurdular
    Tüm dengeler değişecek! Milli ordu kurdular

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
    En son 300 yıl önce olmuştu... Yine geliyor
    En son 300 yıl önce olmuştu... Yine geliyor
    O ülkede darbe girişimi son anda engellendi
    O ülkede darbe girişimi son anda engellendi