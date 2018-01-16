Şüpheli vatandaşları fişleyecek
Kazakistan Başsavcılığının resmi web sitesinde aşırılık, terör, uyuşturucu satıcıları ve buna benzer şüphelilerin bildirilmesi için özel bir sayfa oluşturuldu.16 Ocak 2018 Salı 16:59
İhbar eden kişiler bu sayfadan yararlanarak destekleyici materyaller, yani fotoğraflar, ekran görüntüleri, video veya ses kayıtlarını da mesajlarına ekleyebilecekler.
Kazak yetkililere göre, vatandaşlar aşağıdaki kişileri ihbar edebilirler:
- şüpheli ve gizli yaşam biçiminde olanlar;
-uyuşturucu, silah, mühimmat ev yapımı olanlar dahil patlayıcı maddelerin yasadışı dolaşımına karışan kişiler;
-aşırılık, terörizm, sosyal, ırkı, milli kin ve düşmanlığı internet, elektronik ve yazılı basında savunan kişiler;
Daha önce, Kazakistan devlet organları bu tip anonim raporları dikkate almıyorlardı.