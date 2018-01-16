Şüpheli vatandaşları fişleyecek

İhbar eden kişiler bu sayfadan yararlanarak destekleyici materyaller, yani fotoğraflar, ekran görüntüleri, video veya ses kayıtlarını da mesajlarına ekleyebilecekler.

Kazak yetkililere göre, vatandaşlar aşağıdaki kişileri ihbar edebilirler:

- şüpheli ve gizli yaşam biçiminde olanlar;

-uyuşturucu, silah, mühimmat ev yapımı olanlar dahil patlayıcı maddelerin yasadışı dolaşımına karışan kişiler;

-aşırılık, terörizm, sosyal, ırkı, milli kin ve düşmanlığı internet, elektronik ve yazılı basında savunan kişiler;

Daha önce, Kazakistan devlet organları bu tip anonim raporları dikkate almıyorlardı.