Şüpheli vakası iki katına çıktı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen'deki kolera vakasının ikiye katlanarak yıl sonuna kadar 600 bini bulacağını öngördü.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, "ICRC uzmanları, Yemen'de şu anki şüpheli kolera vakasının ikiye katlanarak yıl sonuna kadar 600 bini bulacağını, yani her 45 Yemenliden birinin koleraya yakalanacağını öngörüyor." ifadeleri kullanıldı.

Yemen'de 3 milyon kişinin çatışmalar nedeniyle evlerini terk ettiği hatırlatılan açıklamada, ülkedeki 20 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğu bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise Yemen'deki kolera salgınında 27 Nisan'dan 19 Temmuz'a kadar hayatını kaybedenlerin sayısının bin 800'ü aştığını, şüpheli kolera vakasının ise 368 bini geçtiğini duyurdu.

DSÖ, her gün Yemen'de 5 bin kişinin kolera salgınına yakalandığını açıklamıştı.