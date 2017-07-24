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ŞÜPHELİ ÖLÜMLERE FETÖ’DEN SÜMENALTI

Türkiye’yi sarsan derin cinayetlerde FETÖ parmağı olduğu ortaya çıktı. Bayram Ali Öztürk, Büyük Birlik Partisi’nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve gazeteci Haydar Meriç’in öldürülmesi olaylarında delilleri FETÖ’nün kararttığı belirlendi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:16
ŞÜPHELİ ÖLÜMLERE FETÖ’DEN SÜMENALTI

 HARUN SEKMEN/ İSTANBUL

Türkiye’yi sarsan ASELSAN’daki şüpheli ölümlerle ilgili FETÖ üyeliğinden tutuklu eski savcı Murat Demir’in, “Bu dosyaya çalışırken tayinim çıktı. Şüpheli durumların ortaya çıkmasının engellenmesi için FETÖ tarafından tayinimin çıkarıldığını düşünüyorum” itirafı, Türkiye’yi sarsan derin cinayetlerdeki paralel tezgahı akıllara getirdi. 

BAYRAM HOCA CİNAYETİNİ SÜMENALTI ETTİLER

FETÖ’nün dinler arası diyalog fitnesine karşı verdiği cesur sohbetleriyle bilinen İsmailağa Cemaatinin önde gelen isimlerinden Bayram Ali Öztürk’ün 3 Eylül 2006’da camide vaaz verirken şüpheli bir şekilde öldürülmesi üzerine açılan soruşturma FETÖ’cü savcılar tarafından tam on yıl sümenaltı edildi. Öztürk cinayeti üç kez savcı değiştirdi. Soruşturma sırasıyla özel yetkili savcılar Süleyman Pehlivan, Cihan Kansız ve Salim Duran’a devredilmiş ancak üç savcı da cinayeti aydınlatmamıştı. Yargıtay üyesi olan Süleyman Pehlivan, FETÖ’nün darbe girişiminin ardından tutuklanmış, Cihan Kansız ve Salim Duran da yurtdışına firar etmişti. 17 Mayıs 1998’de camide ders verirken şehit edilen İsmailağa’nın bir diğer önemli ismi Hızır Ali Muratoğlu hocanın dosyasının da FETÖ tarafından örtbas edilmeye çalışıldığı ve delillerin yeterince incelenmediği yakın çevresi tarafından dillendirildi.  Büyük Birlik Partisi’nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve beş kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesine ilişkin soruşturmanın bazı şüphelilerinin 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol alması aldığının ortaya çıkması, FETÖ’nün söz konusu ölümlerdeki parmağını gözler önüne sermişti. Gazeteci Haydar Meriç FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında kitap yazacağını açıklamasından bir süre sonra kaçırılmıştı. Meriç daha sonra ölü olarak bulunmuştu. Meriç cinayetindeki delilleri örtbas etmeye çalışan 9 polisin ise FETÖ’cü oldukları tespit edilmişti.

KARKOV’DAN DİNK’E FETÖ TEZGÂHI

19 Aralık 2016’da Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastini gerçekleştiren koruma polisi Mevlüt Mert Altıntaş’ın da FETÖ’den gelen talimatla cinayeti işlediği bildirilmişti. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in FETÖ’nün ihmali sonucu öldürüldüğü basına yansımıştı. MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünün de şaibeli olduğu ifade edilmişti. Kozinoğlu’nun, tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşmasında (22 Kasım 2011) paralel yapılanmaya ilişkin önemli bilgiler vereceği basına yansıdıktan sonra ölmesi dikkat çekiciydi.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:16
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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