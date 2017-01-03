Şüpheli kovalayan polis otosu kaza yaptı: 2 şehit

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis aracı ile ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheli bir araç arasında kovalamaca yaşandı.
Kovalamaca sırasında polis otosunun kaza yapması sonucu 2 polis memuru şehit oldu.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis aracı ile ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheli bir araç arasında kovalamaca yaşandı.
Kovalamaca sırasında polis otosunun kaza yapması sonucu 2 polis memuru şehit oldu.
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