Şüpheli kovalayan polis otosu kaza yaptı: 2 şehit

Aydın'ın Nazilli ilçesinde şüpheli araç kovalayan polis otosunun kaza yapması 2 polis şehit oldu.

Şüpheli kovalayan polis otosu kaza yaptı: 2 şehit
Eklenme: 03 Ocak 2017, 22:19
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis aracı ile ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheli bir araç arasında kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sırasında polis otosunun kaza yapması sonucu 2 polis memuru şehit oldu. 

 
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