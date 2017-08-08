Şüpheli araçtan bin 256 adet uyuşturucu hap çıktı
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada toplam bin 256 adet uyuşturucu hap ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.08 Ağustos 2017 Salı 22:00
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri Turgut Özel Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Araç içerisinde yapılan aramada bin 256 adet ekstasy uyuşturucu hap ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheli şahıslardan G.H (47), E.K (27), M.A (23) ve S.Y (26) adlı şahıslar polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada ifadesi tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanan G.H (47), E.K (27), M.A (23) tutuklanırken S.Y (26) ise serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.