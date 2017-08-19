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Şüphe üzerine durdurulan çocuğun üzerinden sahte polis kartı çıktı

Diyarbakır’da durumundan şüphelenilerek durdurulan M.E. adlı çocuğun üzerinden eski polis kartına benzer kağıt ve doktor kaşesi çıktı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:33
Şüphe üzerine durdurulan çocuğun üzerinden sahte polis kartı çıktı

Edinilen bilgilere göre, merkez Sur İlçe Kaymakamlığı önünde bugün saat 11.00 sıralarında durumundan şüphelenilen M.E. adlı çocuk, polis tarafından durduruldu. M.E.’nin üst aramasında, cüzdanının ön kısmında görünür vaziyette adına düzenlenmiş eski polis kartına benzer “Polis” ibareli 2 adet sahte kağıt, doktor kaşesi ve 1 adet flash bellek bulundu. M.E., gerekli işlemler için Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:33
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Diyarbakır
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