Şüphe üzerine durdurulan araçta eroin ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’ndan edinilen bilgilerde, olay Çay-Dinar ilçe karayolu üzerinde gerçekleşti. Jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta ve içerisindeki şüpheliler üzerinde arama yaptı. Aramada 23 gram eroin ele geçirildi.

Meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.