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Şüphe üzerine durdurulan araçta eroin ele geçirildi

Afyonkarahisar’da jandarma tarafındna şüphe üzerine durdurulan bir araçta eroin ele geçirildi.

18 Ağustos 2017 Cuma 18:55
Şüphe üzerine durdurulan araçta eroin ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’ndan edinilen bilgilerde, olay Çay-Dinar ilçe karayolu üzerinde gerçekleşti. Jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta ve içerisindeki şüpheliler üzerinde arama yaptı. Aramada 23 gram eroin ele geçirildi.

Meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 18:55
  1. Afyon
  2. Dinar
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