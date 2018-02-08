Şüphe uyandıran soru: WhatsApp nasıl para kazanıyor?

İşte yazısındaki o bölüm:

Bugün akıllı telefon sahibi olan hemen herkesin WhatsApp’ı var.. 1 buçuk milyar kişinin telefonunda WhatsApp yüklü.. Günlük ortalama 60 milyar mesaj dolaşıyor.. 5 milyardan fazla fotoğraf ve 1 milyarın üzerinde video transfer ediliyor.. En yakın rakibi olan Facebook Messenger uygulamasından hâlâ 100 milyon kullanıcı kadar daha fazla.. Evet bu arada WhatsApp’ın en yakın rakibi Facebook Messenger. Ve ikisi de aynı şirkette.. Instagram ile birlikte.. Şirket bundan 4 yıl evvel WhatsApp’ı 19 milyar dolara satın aldı.. Ee böyle yüksek hacimli bir şirketin 19 milyar dolara el değiştirmesi herhalde çok da sürpriz olmasa gerek.. Ek bilgi.. Türkiye’de, geçen yılın en yüksek değerli şirketleri sıralamasında ilk sırada 7 milyar 350 milyon lira ile ERDEMİR vardı.. Onu 7 milyar 278 milyon lira ile KOÇ Holding ve 4 milyar 516 milyon lira ile de ENKA izledi. İşte bu üç şirketin değerleri toplamı bir WhatsApp ediyor.. Şimdi sıkı durun.. WhatsApp bu kadar parayı nasıl çıkaracak?.. Abonelik ücreti almaz.. Uygulamayı yüklerken satmaz. Reklam ya da sponsorlu bildirim yayınlamaz.. Peki ama Türkiye’nin en büyük üç şirketinden daha pahallı olan WhatsApp nasıl para kazanır?.. Bu sorunun cevabını verdiğinizde “neden PTT Messenger?” sorusunun cevabı da otomatik olarak gelmiş olacak.. Bir ipucu.. Eğer bir ürünü kullanmak için para ödemek zorunda kalmıyorsanız muhtemelen o ürün sizsiniz..