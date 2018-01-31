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Süper Mavi Kanlı Ay tutulması başladı... Tekrarı 152 yıl sonra

Dünya genelinde uzun bir süredir gözlemlenemeyen Süper Mavi Kanlı Ay tutulması başladı. Bir sonraki tutulma tam 152 yıl sonra olacak.

31 Ocak 2018 Çarşamba 17:39
Süper Mavi Kanlı Ay tutulması başladı... Tekrarı 152 yıl sonra

Muhteşem bir olay. Dünya genelindeki çoğu ülkeden izlenebilecek olan Süper Mavi Kanlı Ay tutulması, 1866 yılından beri ilk kez meydana geliyor.

Üç farklı Ay olayının aynı anda yaşanacağı tutulma, bu gece ve takiben sabah saatlerinde dünyanın çeşitli yerlerinden gözlemlenebilecek.

ABD Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Süper Mavi Ay kırmızıya dönüşmeye başlarken ABD'nin doğu kıyılarında yaşayanlar sabah saatlerinde gün doğumundan hemen önce 5:51'de ve batı kıyılarında yaşayanlar gece 2:51'de tutulmayı gözlemleyebilecek.

Ortadoğu, Asya ve Doğu Rusya'da Süper Mavi Kanlı Ay tutulması 31 Ocak akşamı ayın doğumu sırasında görülebilecek. Avustralya'da saat 9:50 sularında başlayacak olan tutulma, bir saat sonra Yeni Zelanda'dan da gözlemlenebilecek.

BİR SONRAKİ TUTULMA TAM 152 YIL SONRA

Süper Mai Kanlı Ay tutulması en son 1866 yılında gözlemlenirken, NASA'ya göre bir sonraki tutulma 152 yıl sonra gerçekleşecek.

 

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 17:39
  1. Süper Mavi Kanlı Ay tutulması
  2. Süper Mavi Kanlı Ay
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