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Süper Lig'in yıldızından takdir toplayan düğün!

Trabzonpor’un Osmanlıspor'da kiralık oynayan futbolcusu Aykut Demir, dün evlendi. Tecrübeli oyuncu düğün salonuna mehteran takımıyla geldi.

Süper Lig'in yıldızından takdir toplayan düğün!
Eklenme: 31 Aralık 2016, 18:36
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Osmanlısporlu futbolcu Aykut Demir, dünyaevine girdi.

Aykut Demir, düğünün yapıldığı salona mehteran takımı eşliğinde ve tek başına geldi. Salonda üç hilalli yeşil bayrak ile kelime-i tevhid bayrağı dikkat çekti. Düğünde ilahiler de okundu.

Bonservisi Trabzonspor'da olan Aykut Demir’in kiminle evlendiği konusunda bilgi verilmedi.

Medyaya yansıyan fotoğraflarda kadın ve erkeklerin ayrı yerde olması kamuoyunun takdirini topladı.

Aykut Demir’in düğününe Osmanlıspor ve Trabzonspor'dan futbolcu arkadaşları da katıldı.

 
EtiketlerAykut DemirOsmanlıspor
HABER YORUMLARI
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Muhammet ali Gültutan

Adama karşı görüşlerim,düşüncelerim birden bire değişti.Allah yuvasından imanı,huzuru,saadeti eksik etmesin.Müslüman nesiller yetiştirmelerini nasib etsin Allah.

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abdullah

Helal olsun

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Mustafa özeşsiz

Allah mesut ve bahtiyar eylesin.

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Ehli sünnet

Helal sana be kardeşim..

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