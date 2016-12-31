Süper Lig'in yıldızından takdir toplayan düğün!

Osmanlısporlu futbolcu Aykut Demir, dünyaevine girdi.
Aykut Demir, düğünün yapıldığı salona mehteran takımı eşliğinde ve tek başına geldi. Salonda üç hilalli yeşil bayrak ile kelime-i tevhid bayrağı dikkat çekti. Düğünde ilahiler de okundu.
Bonservisi Trabzonspor'da olan Aykut Demir’in kiminle evlendiği konusunda bilgi verilmedi.
Medyaya yansıyan fotoğraflarda kadın ve erkeklerin ayrı yerde olması kamuoyunun takdirini topladı.
Aykut Demir’in düğününe Osmanlıspor ve Trabzonspor'dan futbolcu arkadaşları da katıldı.