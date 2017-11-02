Süper Lig'in yıldızına 6 ay men cezası
Trabzonspor'dan ayrılarak Akhisar Belediyespor'a imza atan Özer Hurmacı hakkında T.F.F Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararı verdi.02 Kasım 2017 Perşembe 21:04
Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şöyle;
Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun bugün aldığı karar ile, profesyonel futbolcu Özer Hurmacı'nın şirketimizle olan sözleşmesini haksız nedenle feshettiğine, futbolcu tarafından talep edilen 6,4 milyon TL fesih tazminatının reddine ve futbolcunun 6 ay süre ile tüm müsabakalardan men edilmesine karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla,