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Süper Lig'in yıldızına 6 ay men cezası

Trabzonspor'dan ayrılarak Akhisar Belediyespor'a imza atan Özer Hurmacı hakkında T.F.F Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararı verdi.

02 Kasım 2017 Perşembe 21:04
Süper Lig'in yıldızına 6 ay men cezası

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun bugün aldığı karar ile, profesyonel futbolcu Özer Hurmacı'nın şirketimizle olan sözleşmesini haksız nedenle feshettiğine, futbolcu tarafından talep edilen 6,4 milyon TL fesih tazminatının reddine ve futbolcunun 6 ay süre ile tüm müsabakalardan men edilmesine karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla,

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 21:04
  1. Özer Hurmacı
  2. Akhisar Belediyespor
  3. Trabzonspor
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