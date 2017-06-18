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Süper Lig'in kapısından dönen yıldız dünyanın gündeminde!

İspanya ile Makedonya arasında oynanan U21 maçına Real Madridli yıldızı Asensio damga vurdu. Maçta hat-trick yapan 21 yaşındaki yıldızın takımı adına attığı ikinci gol ise Avrupa'da gündem oldu. İşte Asensio'nun Hagi'nin uzaktan attığı golleri anımsatan o golü ve muhteşem performansı...

18 Haziran 2017 Pazar 15:45

Adı bir dönem Trabzonspor ile de anılan Marco Asensio, hızla yükselmeye devam ediyor. Real Madrid formasıyla geçtiğimiz sezon süre almaya başlayan ve goller atan İspanyol futbolcu şimdi de milli forma altında adından söz ettiriyor.

İspanya'nın Makedonya ile oynadığı U21 karşılaşmasında attığı 3 golle maçın yıldızı olan Asensio, mücadelede takımı adına attığı ikinci golle de Avrupa medyasında geniş yer buldu.

Nevzat Aydın: Ah Asensio ah

 

 

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 15:45
  1. İspanya
  2. Makedonya
  3. Real Madrid
  4. Marco Asensio
  5. Süper Lig'in kapısından dönen yıldız
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