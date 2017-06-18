Süper Lig'in kapısından dönen yıldız dünyanın gündeminde!

Adı bir dönem Trabzonspor ile de anılan Marco Asensio, hızla yükselmeye devam ediyor. Real Madrid formasıyla geçtiğimiz sezon süre almaya başlayan ve goller atan İspanyol futbolcu şimdi de milli forma altında adından söz ettiriyor.

İspanya'nın Makedonya ile oynadığı U21 karşılaşmasında attığı 3 golle maçın yıldızı olan Asensio, mücadelede takımı adına attığı ikinci golle de Avrupa medyasında geniş yer buldu.

Nevzat Aydın: Ah Asensio ah