Süper Lig'in gözde futbolcusuydu!3.Lig'e transfer oldu

3.Lig ekibi Kemerspor 2003 bir dönem Süper Lig'de forma giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Dağaşan'ı kadrosuna kattı.

İBRAHİM DAĞAŞAN KİMDİR?

Fransa'da dünyaya gelen İbrahim Dağaşan, orta saha ve ön libero mevkilerinde oynuyor. Daha önce İnegölspor, Bursaspor, Sivasspor, Antalyaspor, Kayserispor, Adana Demirspor ve Menemen Belediyespor formaları giyen Dağaşan, kariyerinde 46 Türkiye Kupası, 61 TFF 2'nci Lig, 92 TFF 1'inci Lig ve 186 Süper Lig maçında forma giydi.