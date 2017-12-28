Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Süper Lig'i sarsacak iddia... Galatasaray'dan Trabzon'a

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, Kasımpaşa'dan öğrencisi olan Eren Derdiyok ile görüştüğü ve "Eğer Galatasaray ile yol ayrımına gelirsen mutlaka görüşelim" dediği öğrenildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:30
Süper Lig'i sarsacak iddia... Galatasaray'dan Trabzon'a

Trabzonspor'da devre arası operasyonu hız kazandı. Karadeniz ekibinde öncelik, stoper ve sol açık ama N'Doye'nin satılması durumda yeni takviyeler de söz konusu olabilecek. Bu noktada da Bordo-Mavililer'in gündemine sürpriz bir ismin girdiği ortaya çıktı.

Fırtına'nın teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın kadrosunda görmek istediği yıldız, Galatasaray'dan Eren Derdiyok. Eski öğrencisi ile bire bir görüşme yaptığı ortaya çıkan deneyimli çalıştırıcının, "Eğer Galatasaray'dan ayrılmak istersen mutlaka seni takımımızda görmek isterim. Trabzonspor senin kariyerinde çok değerli bir etki yaratacaktır" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

BAŞKANLAR GÖRÜŞECEK

Eren Derdiyok'tan gelecek yanıtın ardından bizzat başkanlar seviyesinde bir görüşmenin gerçekleşeceği de gelen haberler arasında. 

Bu paralelde de Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın yakın dostu olan Galatasaray'ın patronu Dursun Özbek ile yapacağı görüşme kader niteliği taşıyor. Usta'nın hocasından gelecek mesaj doğrultusunda Özbek'e, "Eğer Eren'e bir talip ararsanız biz buradayız. Kiralama opsiyonuyla satın almak isteriz" diyeceği ifade edildi. Hatırlanacağı Eren'i Galatasaray'a transferi öncesinde de Trabzonspor istemişti.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 09:30
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan'ın Başkenti Kabil'de patlama
    1. Afganistan'ın Başkenti Kabil'de patlama
    2. Beşiktaş'a Kanadalı golcü
    3. Amerika, 19 binden fazla aracını..
    4. Prof. Dr. Özdemir’den, Tübingen İslam..
    5. Sabiha Gökçen 31 milyon yolcuyla rekor..
    6. Burası Adana… Bu ilk kez oluyor…..
    7. Atatürk Havalimanı “AVM olmayacak”
    8. Süper Lig'i sarsacak iddia.....
    9. Rumların gece yarısı hamlesine Türk..
    10. ‘Faiz hayatın her alanından..
    11. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan..
    12. Şekerde ithalat tartışması başladı
    13. Sevakin Adası ile ilgili skandal..
    14. Araba alacaklar dikkat! Son 4 gün…
    15. Kadir Topbaş'ın bir hayali daha iptal..
    16. Adana'da yakalandı... Genetiği bozuyor
    17. İstanbul'a iki OSB
    18. En ucuzu 2 bin dolar
    19. Yatırımı yaptı, şimdi üretim ve satışa..
    20. AK Parti'den Bitcoin raporu
    Sesten 10 kat daha hızlı... Dünyanın her yerini vurabilir
    Sesten 10 kat daha hızlı... Dünyanın her yerini vurabilir
    Sınıfta dehşet dakikaları! O öğretmen için flaş karar
    Sınıfta dehşet dakikaları! O öğretmen için flaş karar
    Kaçan Kuzey Kore askerinin kanından bakın ne çıktı
    Kaçan Kuzey Kore askerinin kanından bakın ne çıktı
    Utanç veren tablo! Haram helal dinlemediler...
    Utanç veren tablo! Haram helal dinlemediler...
    ABD şokta! 30 dakikadan fazla öldürür! Ürküten açıklama
    ABD şokta! 30 dakikadan fazla öldürür! Ürküten açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.12.2017
    İsrail'e büyük şok: Taşımayacağız
    İsrail'e büyük şok: Taşımayacağız
    ABD'nin kalleş planına Türk darbesi! Kaçıramadılar
    ABD'nin kalleş planına Türk darbesi! Kaçıramadılar