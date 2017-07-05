'Süper Lig'e gelmeyeceğim Türk kültürüne alışık değilim'

Almanca yayınlanan GazeteFutbol.com web sitesinde yer alan habere göre Emre Mor, Türkiye'ye gelmek istemiyor.

"TÜRKİYE'DE BEN BİR YABANCIYIM"



Adı Fenerbahçe ile anılan genç yıldız, "Türk milli takımı oynamaktan dolayı memnunun, ancak kesinlikle Süper Lig'e gelmeyeceğim. Süper Lig'de oynamak gibi bir amacım yok. Türkçe bilmiyorum, Türk kültürüne alışık değilim, Türkiye'de ben bir yabancıyım" dedi.