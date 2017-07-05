'Süper Lig'e gelmeyeceğim Türk kültürüne alışık değilim'
Milli Takım'da oynayan Dortmund’lu genç futbolcu Emre Mor, "Türk milli takımı oynamaktan dolayı memnunun, ancak kesinlikle Süper Lig'e gelmeyeceğim. Süper Lig'de oynamak gibi bir amacım yok. Türkçe bilmiyorum, Türk kültürüne alışık değilim, Türkiye'de ben bir yabancıyım" dedi.05 Temmuz 2017 Çarşamba 20:21
Almanca yayınlanan GazeteFutbol.com web sitesinde yer alan habere göre Emre Mor, Türkiye'ye gelmek istemiyor.
"TÜRKİYE'DE BEN BİR YABANCIYIM"
Adı Fenerbahçe ile anılan genç yıldız, "Türk milli takımı oynamaktan dolayı memnunun, ancak kesinlikle Süper Lig'e gelmeyeceğim. Süper Lig'de oynamak gibi bir amacım yok. Türkçe bilmiyorum, Türk kültürüne alışık değilim, Türkiye'de ben bir yabancıyım" dedi.