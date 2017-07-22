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Süper Lig’den amatöre

Geçtiğimiz yıllarda Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Karabükspor ve birçok üst düzey takımlarda oynadıktan sonra futbola ara veren tecrübeli futbolcu İzzet Kaya, Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Süper Amatör Ligi ekiplerinden İsaörenspor ile anlaştı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:45
Süper Lig’den amatöre

Kulüpte düzenlenen imza töreninde konuşan İsaörenspor Kulübü Başkanı Erhan Ulu, “2014 yılında kurulan 3 yıllık bir kulübüz. İki yıl üst üste şampiyon olduk. Önümüzdeki sezon süper amatör liginde mücadele edeceğiz. İnegöl’ümüzün yetiştirdiği güzide futbolcularımızdan İzzet Kaya kardeşimizi transfer etmek için buradayız. İzzet Kaya, futbolcularımıza hem kaptanlık hem ağabeylik yapacak, bize öncü olacak. Bize fayda sağlayacak bir transfer olacak. İzzet Kaya önceki yıllarda Bursaspor ve Karabükspor takımlarında futbol oynamış. Takımımızın gelişmesi ve güçlenmesi için önemli bir transfer. İzzet kardeşimizin bizi kırmayıp kabul etmesi ayrıca mutlu etti” dedi.

İzzet Kaya ise, “Erhan başkanımı uzun zamandır tanıyorum. Aslında ben futbolu geçen yıl bırakmıştım. İsaörenspor’lu arkadaşlarımızın samimiyeti beni tekrar futbola döndürdü. Bende bilgi birikimlerimi, oynadığımız takımlardaki çalıştığım hocaların birikimlerini İsaörenspor’lu futbolcu arkadaşlarıma yansıtacağıma inanıyorum. Ben buraya bildiklerimi öğretmeye geldim. Arkadaşlarım benden ne alırsa onu vereceğim onlara. Hedefimiz tabiki üst sıralar. Hiçbir zaman hedefsiz takımlarda oynamadım. Hedefe oynayacağız. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İzzet Kaya, kendisini İsaörenspor’a bağlayan imzayı attı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:45
  1. Bursaspor
  2. Karabük
  3. Bursa
  4. Karabükspor
  5. İnegöl
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