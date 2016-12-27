Cloudflare

Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Eklenme: 27 Aralık 2016, 19:33
Bu haber 2.509 kez okundu

TFF'den yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliğinin Adanaspor'u çirkin ve kötü tezahürat, Trabzonspor ile Atiker Konyaspor'u ise saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk ettiği bildirildi.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Samsunspor'un kulüp başkanı İsmail Erkurt Tutu'nun, Göztepe ile yapılan maçta sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle disipline verildiği aktarıldı.

Açıklamada, TFF 1. Lig kulüpleri Boluspor, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Mersin İdmanyurdu ve Ümraniyespor'un da çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ya gönderildiği ifade edildi.

Bolusporlu futbolcu Mamadou Diarra ile Şanlıurfasporlu oyuncu Berkay Can Değirmenci'nin de kural dışı harekette bulundukları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.

 
EtiketlerTFFsüper lig
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • ABD Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!
  • Hababam Sınıfı'nda Osmanlı'ya böyle sövmüşler
  • Büyükelçi suikastinin düzenlendiği dizinin sonraki bölümünde...
  • Çavuşoğlu beklenen müjdeyi verdi
  • Putin’in sır küpü de ölü bulundu
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum ama...
  • Düşen Rus uçağındaki son konuşma: 'Kaltak bu da ne'
  • ‘Bar terörü’ Kadıköy’de
  • O ilimizde tonlarca altın bulundu
  • Sıcak gelişme! Türk hacker ordusu geliyor!
  • MİT Müsteşarı değil CIA ajanıymış!
  • Petekler neden ısınmaz?
  • Suriye'de ateşkeste anlaşma sağlandı
  • "ABD'den haber; Erdoğan'a darbe yapılacak"
  • Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden esrarengiz adam
  • Komandolar sınırı geçti
  • ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah cevap
  • Mete Yarar: Operasyon bir ay daha geç başlasaydı...
  • Kelle paça çorbasının inanılmaz faydaları
  • Korkulan oldu! Esed oraya saldırıyor
  • Hava koşulları savaş uçaklarını etkiledi
  • İstanbul'u kaç paraya satın alabilirsiniz ?
  • Meclisten geçti! Seçimler artık 5 yılda bir
  • Erdoğan, gerçekleri ABD'nin yüzüne vurdu! Cevap gecikmedi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Öldürülen terörist bakın kim çıktı!Öldürülen terörist bakın kim çıktı!

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldürülen teröristlerden ele…

Şener Şen'e linç girişimiŞener Şen'e linç girişimi

Ünlü sanatçı Şener Şen, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'ne layık…

Hakkari için önemli karar!Hakkari için önemli karar!

Hakkari kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde bazı…

PKK'nın kaçırdığı kız çocuğu askere sığındı!PKK'nın kaçırdığı kız çocuğu askere sığındı!

Hakkari'de terör örgütü PKK'nın kaçırdığı 13 yaşındaki kız çocuğunun güvenlik…

6,2 milyar dolarlık sektör rotasını Amerika'ya çevirdi6,2 milyar dolarlık sektör rotasını Amerika'ya çevirdi

2016 yılını 6,2 milyar dolar ihracat ile tamamlamayı öngören demir…

Şehit Kaymakam Safitürk'ün eşinden yürek burkan paylaşımŞehit Kaymakam Safitürk'ün eşinden yürek burkan paylaşım

Şehit Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün eşi Ayşegül Safitürk'ün sosyal…

30 Aralık 2016 tatil mi?30 Aralık 2016 tatil mi?

1 Ocak 2017 tarihinde resmi tatil olacak mı sorusuna takvim…

“Halep, kanayan yaramız”“Halep, kanayan yaramız”

Halep acımız, Halep gözyaşımız, Halep utancımız, Halep vicdan yaramızıdır.

Gökyüzü'nden bir el uzandı Halep'e...Gökyüzü'nden bir el uzandı Halep'e...

Dünyanın sessiz kaldığı Halep zulmüne her zaman olduğu gibi Türkiye…